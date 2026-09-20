ترامپ: میخواهم با پزشکیان در سازمان ملل دیدار کنم
فاکس نیوز به نقل از ترامپ گفت: تمایل دارم با پزشکیان در سازمان ملل دیدار کنم.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۱۲| |
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به گزارش تابناک؛ ترامب در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد: من در موضع تصمیمگیری هستم و اتفاقات بسیار بزرگی در آینده نزدیک رخ خواهد داد.
گزینههای روی میز فعلی، محو ایران، فروپاشی اقتصادی آن یا دستیابی به توافق است.
فاکس نیوز به نقل از ترامپ گفت: احتمالاً آماده دیدار با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل موافق خواهد بود.
ایالات متحده همواره در ارتباط با حوثیها است و آنها توافق کردهاند که با ایالات متحده وارد جنگ نشوند
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