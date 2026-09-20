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واکنش تراکتور به سربازی بیرانوند

مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: بیرانوند در حال حاضر بازیکن تراکتور است و سازمان نظام وظیفه باید تاریخ اعزام او به خدمت را به باشگاه اعلام کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۰۹
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بیرانوند

به گزارش تابناک؛ حجت کریمی؛ مدیر عامل باشگاه تراکتور درباره آخرین وضعیت سربازی علیرضا بیرانوند اظهار داشت: بار‌ها اعلام کردیم هر چه قانون بگوید و هر چه برای دیگران اجرا می‌شود، تابع آن هستیم. هیچ کار غیر قانونی انجام نمی‌دهیم و در چارچوب قانون پیگیر وضعیت بیرانوند هستیم.

وی افزود: اگر سازمان نظام وظیفه اعتقاد دارد بیرانوند سرباز است، در نامه‌ای این موضوع را رسماً به باشگاه تراکتور اعلام کند؛ در غیر این‌صورت بیرانوند بازیکن تراکتور است.

مدیرعامل باشگاه تراکتور در پاسخ به اینکه سازمان نظام وظیفه اعلام کرده بیرانوند از تاریخ اول مهر ماه سرباز است، خاطرنشان کرد: اینگونه نیست. کار‌های اداری این موضوع طبق روال در حال انجام است. هر زمانی که او سرباز شود، راهی خدمت سربازی خواهد شد. همه چیز در این زمینه قانونی پیش می‌رود.

منبع: فارس

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