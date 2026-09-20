En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

مرکز CLF وابسته به سفارت فرانسه در تهران پلمب شد

مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران موصوف به CLF با دستور دادستانی تهران؛ پلمب شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۰۲
| |
2497 بازدید
پلمب شد



به گزارش تابناک, در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه، مرکزی غیرقانونی وابسته به آن سفارت تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعالیت می‌نمود.

به رغم اخطارهای متعددی از سوی نهادهای قانونی مبنی بر دریافت مجوز فعالیت بر اساس قوانین و مقررات کشور، متاسفانه این مرکز از این مهم امتناع نموده و در عمل به قوانین کشور بی‌حترامی کرد.

براین اساس و با دستور قضایی دادستانی تهران مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران (موصوف به CLF ) که تحت پوشش آموزش زبان طی سالیان گذشته فعالیت می‌کرد، پلمب گردید.

این مرکز از عنوان زبان‌آموزی برای اجرای پروژه‌های ضد فرهنگ ایرانی – اسلامی و بر خلاف امنیت ملی سوءاستفاده نموده و اقدام به شناسایی، شبکه‌سازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور می‌نموده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پلمب سفارت فرانسه دادستانی
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پلمب 4 تالار در لرستان به دلایل امنیتی
تصاویر جنجالی که باعث پلمب رستوران شد
ورود دادستانی به تاخیر پروازها
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qxG
tabnak.ir/005qxG