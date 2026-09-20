مرکز CLF وابسته به سفارت فرانسه در تهران پلمب شد
مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران موصوف به CLF با دستور دادستانی تهران؛ پلمب شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۲۰۲| |
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به گزارش تابناک, در ادامه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه، مرکزی غیرقانونی وابسته به آن سفارت تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعالیت مینمود.
به رغم اخطارهای متعددی از سوی نهادهای قانونی مبنی بر دریافت مجوز فعالیت بر اساس قوانین و مقررات کشور، متاسفانه این مرکز از این مهم امتناع نموده و در عمل به قوانین کشور بیحترامی کرد.
براین اساس و با دستور قضایی دادستانی تهران مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران (موصوف به CLF ) که تحت پوشش آموزش زبان طی سالیان گذشته فعالیت میکرد، پلمب گردید.
این مرکز از عنوان زبانآموزی برای اجرای پروژههای ضد فرهنگ ایرانی – اسلامی و بر خلاف امنیت ملی سوءاستفاده نموده و اقدام به شناسایی، شبکهسازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور مینموده است.
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