مجلس یادبود بهرام بیضائی در آخرین شب تابستان



به گزارش تابناک، در آخرین شب تابستان(سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵) مجلس یادبودی برای بهرام بیضائی در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در این مجلس یادبود، محمد رضایی‌راد درباره بیضائی و تئاتر، دکتر مه‌ناز رونقی درباره بیضائی و سینما، دکتر شهرام زرگر درباره بیضائی و ادبیات و دکتر الهام باقری درباره بیضائی و اسطوره سخنرانی خواهند کرد.

اجرای موسیقی توسط استاد فرزین طهرانیان و اجرای تئاتر با عنوان «کولاژ بیضائی» به کارگردانی سجاد قربانی از دیگر بخش‌های این مجلس یادبود خواهد بود.

این مجلس یادبود به همت انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر و ماهنامه عصر روشن و با حمایت و میزبانی خانه هنرمندان ایران ساعت ۱۸ سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.