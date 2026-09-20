En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

مجلس یادبود بهرام بیضائی در آخرین شب تابستان

مجلس یادبود بهرام بیضائی با عنوان«آخرین شب تابستان» در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۹۹
| |
735 بازدید
بهرام بیضایی

مجلس یادبود بهرام بیضائی در آخرین شب تابستان
 به گزارش تابناک، در آخرین شب تابستان(سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵) مجلس یادبودی برای بهرام بیضائی در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. در این مجلس یادبود، محمد رضایی‌راد درباره بیضائی و تئاتر، دکتر مه‌ناز رونقی درباره بیضائی و سینما، دکتر شهرام زرگر درباره بیضائی و ادبیات و دکتر الهام باقری درباره بیضائی و اسطوره سخنرانی خواهند کرد.

اجرای موسیقی توسط استاد فرزین طهرانیان و اجرای تئاتر با عنوان «کولاژ بیضائی» به کارگردانی سجاد قربانی از دیگر بخش‌های این مجلس یادبود خواهد بود.

این مجلس یادبود به همت انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر و ماهنامه عصر روشن و با حمایت و میزبانی خانه هنرمندان ایران ساعت ۱۸ سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بهرام بیضایی مجلس یادبود خانه هنرمندان ایران
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویری تازه از خاکسپاری بهرام بیضایی
بازیگری که «بدمن» سینمای ایران شد
خاطره رضا بابک از بهرام بیضایی در زمان جنگ هشت‌ساله
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qxD
tabnak.ir/005qxD