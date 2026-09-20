عکس: غزه؛ از کلاس درس تا دوخت لباس امید

پس از سه سال، آموزش در غزه زیر سایه تهدیدات حملات رژیم صهیونیستی از سر گرفته شد و دانش‌آموزان فلسطینی روز جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ در مدرسه‌ای در اردوگاه پناهجویان نصیرات (در دیرالبله) سر کلاس‌ها نشستند. برای این کودکان، بازگشت به کلاس‌درس، نه‌تنها ادامه تحصیل، بلکه نشانه‌ای از بقا و مقاومت است. در همین روزها، و در اردوگاه پناهجویان البریج در مرکز نوار غزه، «هند ابو دلال»، خیاط ۳۳ ساله فلسطینی، با ابتکاری خلاقانه، چرخ خیاطی خود را به مکانیزم پدالی دوچرخه مجهز کرده است؛ زیرا در نبود برق و امکانات اولیه، این تنها راه ادامه‌ی حرفه‌ای است که نان‌آور خانواده‌اش محسوب می‌شود. اما داستان ابو دلال به همینجا ختم نمی‌شود؛ او بخش بزرگی از روز خود را به دوختن لباس برای دانش‌آموزان غزه اختصاص می‌دهد تا این کودکانِ پابه‌مدرسه‌خورده، با پوششی گرم و امیدوارانه، سر کلاس درس حاضر شوند.