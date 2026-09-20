طبق نظر مقامات عالی از NPT خارج نمیشویم
به گزارش تابناک؛ احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره هزینههای خروج ایران از NPT گفت: خروج از NPT زمانی باید صورت بگیرد که ایران بمب اتم ساخته باشد در غیر این صورت، صرف اعلام این موضوع و گفتوگوی نمایندگان مجلس درباره آن، هزینههای اضافی ایجاد میکند که ایران باید آن هزینهها را بپردازد. وقتی خروج از NPT اعلام میشود حتی کشورهایی که تاکنون با ما همراهی میکردند مانند چین و روسیه، ممکن است تا حدودی از ما فاصله بگیرند و بعداً باید هزینه آن را پرداخت کنیم.
بخشایش اردستانی تصریح کرد: اگر ایران بخواهد از NPT خارج شود، بهتر است ابتدا بمب اتم بسازد و سپس از آن خارج شود سپس مقداری دنیا با آن ناسازگاری میکند و پس از آن با ایران وارد مذاکره میشوند همانطور که درمورد بعضی دیگر از کشورهای جهان این اتفاق افتاده است.
او تاکید کرد: نوع رفتار نتانیاهو را ببینید. او اعلام کرد، وقتی رهبری ایران را زدیم فکر میکردیم ایران از NPT خارج میشود. یا وقتی از پمپئو پرسیدند چرا شما کره شمالی را نمیزنید، اما ایران را اذیت میکنید، گفت کره شمالی بمب هستهای و قدرت حذف ما را دارد. اگر شما به سمت بمب هستهای بروید معمولاً بازدارندگی قویتر است.
بخشایش اردستانی در پاسخ به اینکه منظور شما این است که اگر از NPT خارج شویم حمایتهای روسیه و چین را از دست میدهیم؟ خاطرنشان کرد: شاید. ما باید وقتی از NPT خارج شویم که بمب اتم داشته باشیم. گاهی روشمان اشتباه است یعنی از قبل شعار میدهیم و درباره آن گفتوگو میکنیم و بعد هزینه آن را میپردازیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: قرآن کریم میفرماید به مردم، با غیر زبانتان دعوت کنید. اول کار را انجام دهید و بعد اعلام کنید. روش ما اینگونه است که ابتدا اعلام میکنیم، بعد باید ببینیم میتوانیم آن کار را انجام دهیم یا خیر. طبق نظر مقامات عالی ما فعلاً از NPT خارج نمیشویم، چون روسیه و چین گفتهاند در شورای امنیت از ما حمایت میکنند. اما غربیها دوست دارند ما از NPT خارج شویم، میخواهند ما را به آن سمت هُل دهند. خروج از NPT یعنی ایجاد بمب هستهای.
منبع: آوش