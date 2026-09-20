En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

نشست «ادبیات دینی کودک و نوجوان» در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود

به مناسبت سالگرد درگذشت محمود حکیمی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات دینی کودک و نوجوان، نشست «ادبیات دینی کودک و نوجوان» با حضور جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۹۱
| |
798 بازدید
ادبیات دینی کودک و نوجوان

به گزارش تابناک؛ این نشست با هدف بررسی جایگاه محمود حکیمی در ادبیات کودک و نوجوان و تبیین نقش آثار او در شکل‌گیری ادبیات داستانی دینی برگزار می‌شود.

در این نشست غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محسن جوادی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، پژوهشگر دین، مریم جلالی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک، مهدی کاموس، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، و محمدرضا زائری، پژوهشگر دین به سخنرانی خواهند پرداخت. دبیری این نشست را سیدعلی کاشفی خوانساری، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات بر عهده دارد.

محمود حکیمی از نویسندگان پرکار حوزه کودک و نوجوان بود که با آثار خود در زمینه تاریخ، دین، اخلاق و مقاومت، نقش مهمی در پیوند مفاهیم دینی و تربیتی با ادبیات داستانی برای نسل نوجوان ایفا کرد. او از اواخر دهه ۱۳۴۰ با نگارش آثاری همچون «اشراف‌زاده قهرمان» و «زندگی مصعب بن عمیر» مسیر تازه‌ای در ادبیات داستانی دینی گشود و در ادامه با آثاری مانند «پیکار سرنوشت»، «سوگند مقدس» و «فلسطین آزاد می‌شود» به روایت مفاهیمی، چون عدالت‌خواهی، مقاومت و ارزش‌های انسانی پرداخت. مجموعه ۲۲ جلدی «تاریخ تمدن جهان» نیز از جمله آثار آموزشی اوست که طی سال‌ها مورد توجه مخاطبان نوجوان و جوان قرار گرفته است. در پاسداشت جایگاه این نویسنده فقید، تالار کودک و نوجوان کتابخانه ملی ایران نیز به نام محمود حکیمی نام‌گذاری شده است.

نشست «ادبیات دینی کودک و نوجوان» روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار فرهنگ مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد و حضور علاقه‌مندان در این برنامه آزاد است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمود حکیمی نویسنده کتابخانه ملی ایران
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یعقوب حیدری درگذشت 
پیکر جواد مجابی در امام‌زاده طاهر آرام گرفت
عکس: حاشیه های تشییع پیکر جواد مجابی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qx5
tabnak.ir/005qx5