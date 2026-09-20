به مناسبت سالگرد درگذشت محمود حکیمی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات دینی کودک و نوجوان، نشست «ادبیات دینی کودک و نوجوان» با حضور جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ این نشست با هدف بررسی جایگاه محمود حکیمی در ادبیات کودک و نوجوان و تبیین نقش آثار او در شکل‌گیری ادبیات داستانی دینی برگزار می‌شود.

در این نشست غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محسن جوادی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، پژوهشگر دین، مریم جلالی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک، مهدی کاموس، نویسنده و پژوهشگر ادبیات، و محمدرضا زائری، پژوهشگر دین به سخنرانی خواهند پرداخت. دبیری این نشست را سیدعلی کاشفی خوانساری، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات بر عهده دارد.

محمود حکیمی از نویسندگان پرکار حوزه کودک و نوجوان بود که با آثار خود در زمینه تاریخ، دین، اخلاق و مقاومت، نقش مهمی در پیوند مفاهیم دینی و تربیتی با ادبیات داستانی برای نسل نوجوان ایفا کرد. او از اواخر دهه ۱۳۴۰ با نگارش آثاری همچون «اشراف‌زاده قهرمان» و «زندگی مصعب بن عمیر» مسیر تازه‌ای در ادبیات داستانی دینی گشود و در ادامه با آثاری مانند «پیکار سرنوشت»، «سوگند مقدس» و «فلسطین آزاد می‌شود» به روایت مفاهیمی، چون عدالت‌خواهی، مقاومت و ارزش‌های انسانی پرداخت. مجموعه ۲۲ جلدی «تاریخ تمدن جهان» نیز از جمله آثار آموزشی اوست که طی سال‌ها مورد توجه مخاطبان نوجوان و جوان قرار گرفته است. در پاسداشت جایگاه این نویسنده فقید، تالار کودک و نوجوان کتابخانه ملی ایران نیز به نام محمود حکیمی نام‌گذاری شده است.

نشست «ادبیات دینی کودک و نوجوان» روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار فرهنگ مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد و حضور علاقه‌مندان در این برنامه آزاد است.