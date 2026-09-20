بازداشت فرد مرتبط با یک گروه سلطنتطلب
به گزارش تابناک؛ ادارهکل اطلاعات استان البرز از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که بنا بر اعلام این نهاد، با یک گروه سلطنتطلب مرتبط بوده و در راستای اجرای دستورات آن گروه، قصد انجام اقدامات خرابکارانه در استان را داشته است.
بر اساس اعلام ادارهکل اطلاعات استان البرز، این فرد با نام «امیرعلی ـ ن» پس از رصد و اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و پیش از عملیاتی کردن برنامههای خود دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، متهم با هدایت و آموزشهایی که از سوی گروه مورد اشاره دریافت کرده بود، مشخصات برخی افراد مورد هدف این گروه و همچنین مختصات تعدادی از اماکن نظامی سپاه و بسیج را در اختیار عوامل مرتبط با آن قرار داده بود.
ادارهکل اطلاعات استان البرز اعلام کرده است تخریب یکی از پایگاههای بسیج، ربایش و انجام اقدامات ایذایی علیه برخی افراد و آتشزدن خودرو از جمله اقداماتی بوده که برای این فرد برنامهریزی شده بود.
بر اساس اعلام این نهاد، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجامشده پیش از اجرای این برنامهها، به شناسایی و دستگیری متهم و جلوگیری از انجام اقدامات خرابکارانه منجر شد.
منبع: تسنیم