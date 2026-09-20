مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در روزهای آتی عازم نیویورک می‌شود تا در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور در روز‌های آتی عازم نیویورک می‌شود.

تاکنون برنامه بر این قرار است که پزشکیان در روزهای آتی به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شود.

وی هم‌چنین ضمن سخنرانی در مجمع عمومی و اعلام مواضع کشورمان در خصوص مسائل جهانی و خصوصاً جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، با سران برخی کشور‌ها دیدار و رایزنی خواهد داشت.

هیئتی بلندپایه رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد.

همه‌ساله روسای جمهور کشورمان اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه عازم مجمع عمومی سازمان ملل شده تا مواضع کشورمان را از تریبون سازمان ملل برای جهانیان اعلام کنند.

منبع: تسنیم