En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پزشکیان به نیویورک می‌رود

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در روزهای آتی عازم نیویورک می‌شود تا در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۸۷
| |
2855 بازدید
|
۴
پزشکیان

 

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور در روز‌های آتی عازم نیویورک می‌شود.

تاکنون برنامه بر این قرار است که پزشکیان در روزهای آتی به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شود.

وی هم‌چنین ضمن سخنرانی در مجمع عمومی و اعلام مواضع کشورمان در خصوص مسائل جهانی و خصوصاً جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، با سران برخی کشور‌ها دیدار و رایزنی خواهد داشت.

هیئتی بلندپایه رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد.

همه‌ساله روسای جمهور کشورمان اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه عازم مجمع عمومی سازمان ملل شده تا مواضع کشورمان را از تریبون سازمان ملل برای جهانیان اعلام کنند.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
پزشکیان نیویورک سازمان ملل متحد
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: می‌خواهم با پزشکیان در سازمان ملل دیدار کنم
نتانیاهو در فرودگاه نظامی خارج از نیویورک فرود می‌آید
برنامه ترامپ برای ایران پس از جنگ
حکم جنجالی سازمان ملل علیه کاخ سفید
هشدار پزشکیان درباره جنگ متفاوت دشمن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
4
10
پاسخ
احتمالا اگر سخنگوی وزارت خارجه میرفتن بهتر بیان میکردن
ناشناس
|
Poland
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
4
6
پاسخ
يعني به سرزمين دشمن؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
6
9
پاسخ
با خانواده میرن؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
4
پاسخ
رفتن باید کنسل می شد

از همون پیام رسان ها استفاده می شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qx1
tabnak.ir/005qx1