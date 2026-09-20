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جزئیات بسته پیشنهادی ایران به آمریکا

یک رسانه اماراتی مدعی شد: ایران پیشنهاد توقف غنی‌سازی بالای ۵ درصد را در چارچوب بسته‌ای برای کاهش تنش با آمریکا مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۸۶
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5203 بازدید
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۳
ایران و آمریکا



به گزارش تابناک؛ ارم‌نیوز به نقل از منابع غربی مدعی شد بسته پیشنهادی به آمریکا ارائه داد:
توقف غنی‌سازی بالای ۵ درصد
آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده 
بازگشایی کامل تنگه هرمز 
ین رسانه همچنین مدعی شد آمریکا همزمان برای حملات هوایی و موشکی احتمالی به اهدافی در ایران آماده می‌شود.

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رسانه اماراتی بسته پیشنهادی ایران آمریکا کاهش تنش‌
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۳
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
18
16
پاسخ
به شغال باج ندید...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
25
پاسخ
جنگ ادامه دار فرسایش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
9
22
پاسخ
طرح خوب و هوشمندانه‌ای است
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