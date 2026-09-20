جزئیات بسته پیشنهادی ایران به آمریکا





به گزارش تابناک؛ ارم‌نیوز به نقل از منابع غربی مدعی شد بسته پیشنهادی به آمریکا ارائه داد:

توقف غنی‌سازی بالای ۵ درصد

آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده

بازگشایی کامل تنگه هرمز

ین رسانه همچنین مدعی شد آمریکا همزمان برای حملات هوایی و موشکی احتمالی به اهدافی در ایران آماده می‌شود.