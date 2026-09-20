جزئیات بسته پیشنهادی ایران به آمریکا
یک رسانه اماراتی مدعی شد: ایران پیشنهاد توقف غنیسازی بالای ۵ درصد را در چارچوب بستهای برای کاهش تنش با آمریکا مطرح کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۸۶| |
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به گزارش تابناک؛ ارمنیوز به نقل از منابع غربی مدعی شد بسته پیشنهادی به آمریکا ارائه داد:
توقف غنیسازی بالای ۵ درصد
آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده
بازگشایی کامل تنگه هرمز
ین رسانه همچنین مدعی شد آمریکا همزمان برای حملات هوایی و موشکی احتمالی به اهدافی در ایران آماده میشود.
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