وزارت اطلاعات: ۳ کانون تروریستی در ۳ استان منهدم شد

وزارت اطلاعات از انهدام ۳ کانون تروریستی در ۳ استان خبر داد و اعلام کرد عوامل این کانون‌ها که قصد انجام عملیات تروریستی، ترور و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی را داشتند، پیش از اجرای مأموریت شناسایی و با آنان برخورد شده است.

به گزارش تابناک؛ وزارت اطلاعات اعلام کرد: عوامل سه کانون عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی مزدور دشمن آمریکایی صهیونیستی که قصد عملیات ترور و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی را داشتند در ۳ استان کشور به هلاکت رسیده یا بازداشت شدند.

یکی از عوامل عملیاتی گروهک تروریستی جنگ طلب که قصد ترور یکی از فرماندهان حافظ امنیت در پیرانشهر را داشت، در کمین سربازان گمنام امام زمان (عج) گرفتار و در درگیری با نیرو‌های حافظ امنیت، پیش از انجام ماموریت شیطانی خود به هلاکت رسید.

یک مزدور وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونیستی به نام «امیرعلی_ ن» که در راستای اجرای دستورات سرپل گروهک سلطنت‌طلب وابسته به سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، قصد انجام اقدامات خرابکارانه داشت دستگیر و از اقدامات خرابکارانه او پیشگیری به عمل آمد.

این متهم با هدایت و آموزش‌های مختلف گروهک سلطنت‌طلب، مشخصات برخی افراد هدف گروهک و مختصات برخی از اماکن نظامی سپاه و بسیج را برای دشمن ارسال نموده بود.

تخریب پایگاه بسیج در منطقه، ربایش و اقدام ایذائی نسبت به افراد، آتش زدن خودرو و. از اقدامات برنامه‌ریزی شده توسط گروهک تروریستی برای این مزدور بود که به لطف الهی پیش از اقدام، پیش گیری به عمل آمد.

یک هسته سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و اعضای آن پیش از هرگونه اقدام ایذایی، بازداشت شدند.

این هسته دو نفره‌ی تروریستی از سوی سرپل گروهک ماموریت داشتند یکی از تاسیسات زیربنایی و مهم شهرستان بم را منفجر نمایند.

همچنین از سوی گروهک به اعضای این تیم ماموریت داده شده بود که برای دیگر اقدامات مسلحانه و تروریستی، این هسته دو نفره‌ی تروریستی از سوی سرپل گروهک ماموریت داشتند یکی از تاسیسات زیربنایی و مهم شهرستان بم را منفجر نمایند.

همچنین از سوی گروهک به اعضای این تیم ماموریت داده شده بود که برای دیگر اقدامات مسلحانه و تروریستی، کسب آمادگی نمایند.