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فاکس‌نیوز: فعالیت گسترده در تأسیسات هسته‌ای طالقان

فاکس‌نیوز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده فعالیت گسترده‌ای در تأسیسات هسته‌ای طالقان در جریان است و سازه بتنی جدیدی بر فراز بخش‌هایی از این تأسیسات ساخته شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۸۴
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تاسیسات هسته ای

به گزارش تابناک؛ شبکه فاکس نیوز با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای طالقان مدعی است فعالیت قابل‌توجهی در این محل دیده شده و یک سازه بتنی روی آن ساخته شده است.

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آنگونه که در تصاویر ماهواره ای مشخص شده است؛
ایران برزنتی را بر فراز تأسیسات تخریب‌شده و مستحکم‌شده‌ی مدفون نصب کرده است که فعالیت‌های بازسازی در زیر آن را از دید ماهواره‌ای یا شناسایی هوایی پنهان می‌کند.
فعالیت قابل توجهی در سراسر محل ساخت‌وساز قابل مشاهده است. 
وسایل نقلیه ساختمانی، از جمله کامیون‌های کمپرسی، بولدوزرها، کامیون‌های پمپ بتن و میکسرهای بتن و جرثقیل‌ها، به طور فعال برای بازسازی این تأسیسات در حال کار هستند

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تاسیسات هسته‌ای طالقان بازسازی تصاویر ماهواره‌ای
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