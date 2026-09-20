به گزارش تابناک؛ شبکه فاکس نیوز با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای طالقان مدعی است فعالیت قابل‌توجهی در این محل دیده شده و یک سازه بتنی روی آن ساخته شده است.

ایران خواستار محکومیت حملات به تأسیسات هسته‌ای از سوی آژانس شد



آنگونه که در تصاویر ماهواره ای مشخص شده است؛

ایران برزنتی را بر فراز تأسیسات تخریب‌شده و مستحکم‌شده‌ی مدفون نصب کرده است که فعالیت‌های بازسازی در زیر آن را از دید ماهواره‌ای یا شناسایی هوایی پنهان می‌کند.

فعالیت قابل توجهی در سراسر محل ساخت‌وساز قابل مشاهده است.

وسایل نقلیه ساختمانی، از جمله کامیون‌های کمپرسی، بولدوزرها، کامیون‌های پمپ بتن و میکسرهای بتن و جرثقیل‌ها، به طور فعال برای بازسازی این تأسیسات در حال کار هستند