En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیا به آمریکا و کشور‌های منطقه

هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیا به آمریکا و کشورهای منطقه: اگر خطا کنید هدف حملات دردناک قرار خواهید گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۸۳
| |
2672 بازدید
|
۱
قرارگاه خاتم الانبیا

 

به گزارش تابناک؛  قرارگاه خاتم الانبیا در پیامی به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد. متن پیام در ادامه آمده است:

 براساس اطلاعات دریافتی، آمریکای جنایتکار درپی پوشش شکست‌ها و دست‌یابی به دستاورد‌های کاذب در جنگی که با اتکا به دروغ و صحنه‌سازی صهیونیست‌ها آغاز و با فریب و حیله استمرار یافته است، بار دیگر تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشور‌های منطقه، در نشست مشترکی در یکی از کشور‌های اروپایی، اقداماتی علیه ایران اسلامی را از سر بگیرد.

هشدار می‌دهیم چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، موثر و دردناک قرار خواهد گرفت.

اخطار می‌دهیم چنانچه کشور‌های منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایرانِ اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمی‌توانند از نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتنداری یا نجابت را داشته باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء کشورهای منطقه آمریکا
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشنهاد جدید ترکیه برای مصالحه بین ایران و آمریکا
جنگ ایران روی قبض آمریکایی‌ها آمد
نقض حریم هوایی محل حضور ترامپ در کمپ دیوید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
8
12
پاسخ
وقتی باید فتنه گران جنوب خلیج فارس و در راس آنها امارات را می زدیم نزدیم و حالا دوباره فتنه می کنند. پول دارند و فتنه می کنند. به قول حکیم فردوسی : به زر می توان لشکر آراستن. زلشکر بسی فتنه ها خواستن.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qwx
tabnak.ir/005qwx