به گزارش تابناک؛ قرارگاه خاتم الانبیا در پیامی به آمریکا و کشورهای منطقه هشدار داد. متن پیام در ادامه آمده است:

براساس اطلاعات دریافتی، آمریکای جنایتکار درپی پوشش شکست‌ها و دست‌یابی به دستاورد‌های کاذب در جنگی که با اتکا به دروغ و صحنه‌سازی صهیونیست‌ها آغاز و با فریب و حیله استمرار یافته است، بار دیگر تصمیم گرفته با چراغ سبز برخی کشور‌های منطقه، در نشست مشترکی در یکی از کشور‌های اروپایی، اقداماتی علیه ایران اسلامی را از سر بگیرد.

هشدار می‌دهیم چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچ‌گونه محدودیت و ملاحظه‌ای، هدف حملات مستمر، موثر و دردناک قرار خواهد گرفت.

اخطار می‌دهیم چنانچه کشور‌های منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایرانِ اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمی‌توانند از نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتنداری یا نجابت را داشته باشند.