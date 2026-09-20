«درمان رایگان سرطان» رایگان نیست؛ تبصرههای قابل پیشبینی از راه میرسند
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، شرایط رایگان شدن درمان سرطان اعلام شد، اما توضیحات جدید نشان میدهد «رایگان» به معنای حذف همه هزینهها برای همه بیماران نیست
یک روز پس از گزارش «تابناک» با عنوان «سرتان سلامت؛ ۸ سال پیش نیز خبر درمان رایگان سرطان را شنیدیم»، اکنون جزئیات تازهای درباره برنامه وزارت بهداشت منتشر شده است؛ جزئیاتی که تا حدود زیادی همان ابهامی را تأیید میکند که در گزارش روز گذشته مطرح شد: رایگان شدن درمان سرطان قرار نیست به معنای صفر شدن تمام هزینههای درمان برای همه بیماران و در همه مراکز باشد.
دبیر کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت اعلام کرده است که برنامه موسوم به «شبکه ملی مراقبت سرطان» از مهرماه آغاز میشود و بیماران در صورت دریافت خدمات از مسیر تعریفشده و در شبکه دولتی، برای خدمات تحت پوشش با حداقل پرداخت از جیب و در موارد مشخص بدون پرداخت مستقیم مواجه خواهند بود.
این توضیح، تفاوت قابل توجهی با برداشت اولیه از سخنان معاون درمان وزارت بهداشت دارد؛ سخنانی که از «درمان رایگان» بیماران سرطانی و ثبت بیمار، پزشک، بیمه و خیران در سامانه سخن گفته بود.
«رایگان»؛ اما با شرط
اکنون مشخص شده است که رایگان شدن درمان به معنای ارائه بدون قید و شرط همه خدمات، همه داروها و در همه مراکز دولتی و خصوصی نیست. شرط اصلی، قرار گرفتن بیمار در مسیر تعریفشده شبکه و استفاده از خدمات تحت پوشش در بخش دولتی است.
در نتیجه، بیمار همچنان ممکن است با هزینههایی خارج از این چارچوب مواجه شود. همین موضوع اهمیت اطلاعرسانی دقیق وزارت بهداشت را دوچندان میکند؛ زیرا میان عبارت «درمان رایگان سرطان» و «کاهش پرداخت از جیب در خدمات مشخص و در شبکه مشخص» فاصله قابل توجهی وجود دارد.
از این منظر، گزارش روز گذشته تابناک درباره ضرورت احتیاط در تفسیر وعده درمان رایگان، با توضیحات جدید وزارت بهداشت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
این وعده قبلاً هم مطرح شده بود
اما مسئله فقط ابهام در برنامه جدید نیست. «رایگان شدن درمان سرطان» طی سالهای گذشته بارها از سوی مسئولان مطرح شده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۳، بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم، اعلام کرده بود که وزارت بهداشت به دنبال رایگان شدن درمان سرطان است و افراد مشکوک به این بیماری نیز در قالب یک پویش ملی بهصورت رایگان تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.
حتی پیش از آن نیز در سال ۱۳۹۷، معاون درمان وقت وزارت بهداشت از رایگان بودن خدماتی مانند شیمیدرمانی، رادیوتراپی و جراحی سرطان در بیمارستانهای دولتی سخن گفته بود.
بنابراین، خبر سال ۱۴۰۵ را نمیتوان بدون توجه به این سابقه بررسی کرد. پرسش اساسی این است که برنامه مهرماه دقیقاً چه تفاوت اجرایی با طرحها و وعدههای قبلی دارد؟
آیا دو طرح با یکدیگر خلط شدهاند؟
نکته قابل تأمل دیگر، نحوه انعکاس خبر در روزهای اخیر است. از یک سو معاون درمان وزارت بهداشت از «برنامه جامع سرطان» سخن میگوید و از ثبت بیمار، پزشک، بیمه و خیران در سامانه خبر میدهد؛ از سوی دیگر، دبیر کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان توضیح میدهد که موضوع در قالب «شبکه ملی مراقبت سرطان» در حال طراحی و اجراست و از مهرماه نیز مرحله نخست آن با تمرکز بر سرطان پستان آغاز میشود.
این تفاوت در ادبیات مسئولان، این شائبه را ایجاد میکند که بخشهای مختلف وزارت بهداشت دستکم در نحوه معرفی و تفکیک دو برنامه، روایت کاملاً یکسانی ندارند.
اگر «برنامه جامع سرطان» و «شبکه ملی مراقبت سرطان» دو بخش از یک طرح واحد هستند، وزارت بهداشت باید دقیقاً توضیح دهد ارتباط این دو چیست؛ و اگر دو برنامه متفاوتاند، چرا در خبرهای رسمی و رسانهای به شکلی مطرح شدهاند که ممکن است مخاطب آنها را یک طرح واحد تصور کند؟
عنوان درست طرح
برای بیماری که با هزینههای سنگین سرطان دستوپنجه نرم میکند، این تفاوتهای اداری صرفاً یک مسئله لفظی نیست؛ بلکه مستقیماً به این سؤال مربوط میشود که دقیقاً چه خدمتی، در کجا و با چه شرایطی رایگان خواهد بود.
شاید دقیقترین توصیف برای برنامه مهرماه این باشد: حرکتی برای کاهش پرداخت از جیب بیماران سرطانی در چارچوب شبکه دولتی و خدمات تعریفشده، نه حذف مطلق تمام هزینههای سرطان برای همه مردم. البته همین هم به شرطی است که هزینهها به صورت ملموس و واقعی برای خانوادهها کاهش یابد.