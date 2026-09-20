En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

«درمان رایگان سرطان» رایگان نیست؛ تبصره‌های قابل پیش‌بینی از راه می‌رسند

یک روز نگذشته که تبصره‌های قابل پیش‌بینی در موضوع درمان رایگان سرطان از راه می‌رسند؛ امروز جزئیاتی از این طرح اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۸۱
| |
1957 بازدید
|
۱
سرطان

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، شرایط رایگان شدن درمان سرطان اعلام شد، اما توضیحات جدید نشان می‌دهد «رایگان» به معنای حذف همه هزینه‌ها برای همه بیماران نیست

یک روز پس از گزارش «تابناک» با عنوان «سرتان سلامت؛ ۸ سال پیش نیز خبر درمان رایگان سرطان را شنیدیم»، اکنون جزئیات تازه‌ای درباره برنامه وزارت بهداشت منتشر شده است؛ جزئیاتی که تا حدود زیادی همان ابهامی را تأیید می‌کند که در گزارش روز گذشته مطرح شد: رایگان شدن درمان سرطان قرار نیست به معنای صفر شدن تمام هزینه‌های درمان برای همه بیماران و در همه مراکز باشد.

دبیر کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت اعلام کرده است که برنامه موسوم به «شبکه ملی مراقبت سرطان» از مهرماه آغاز می‌شود و بیماران در صورت دریافت خدمات از مسیر تعریف‌شده و در شبکه دولتی، برای خدمات تحت پوشش با حداقل پرداخت از جیب و در موارد مشخص بدون پرداخت مستقیم مواجه خواهند بود.

این توضیح، تفاوت قابل توجهی با برداشت اولیه از سخنان معاون درمان وزارت بهداشت دارد؛ سخنانی که از «درمان رایگان» بیماران سرطانی و ثبت بیمار، پزشک، بیمه و خیران در سامانه سخن گفته بود.

«رایگان»؛ اما با شرط

اکنون مشخص شده است که رایگان شدن درمان به معنای ارائه بدون قید و شرط همه خدمات، همه داروها و در همه مراکز دولتی و خصوصی نیست. شرط اصلی، قرار گرفتن بیمار در مسیر تعریف‌شده شبکه و استفاده از خدمات تحت پوشش در بخش دولتی است.

در نتیجه، بیمار همچنان ممکن است با هزینه‌هایی خارج از این چارچوب مواجه شود. همین موضوع اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق وزارت بهداشت را دوچندان می‌کند؛ زیرا میان عبارت «درمان رایگان سرطان» و «کاهش پرداخت از جیب در خدمات مشخص و در شبکه مشخص» فاصله قابل توجهی وجود دارد.

از این منظر، گزارش روز گذشته تابناک درباره ضرورت احتیاط در تفسیر وعده درمان رایگان، با توضیحات جدید وزارت بهداشت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این وعده قبلاً هم مطرح شده بود

اما مسئله فقط ابهام در برنامه جدید نیست. «رایگان شدن درمان سرطان» طی سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان مطرح شده است.

در اردیبهشت ۱۴۰۳، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم، اعلام کرده بود که وزارت بهداشت به دنبال رایگان شدن درمان سرطان است و افراد مشکوک به این بیماری نیز در قالب یک پویش ملی به‌صورت رایگان تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.

«درمان رایگان سرطان» رایگان نیست؛ ورود تبصره‌های قابل پیش‌بینی

حتی پیش از آن نیز در سال ۱۳۹۷، معاون درمان وقت وزارت بهداشت از رایگان بودن خدماتی مانند شیمی‌درمانی، رادیوتراپی و جراحی سرطان در بیمارستان‌های دولتی سخن گفته بود.

بنابراین، خبر سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان بدون توجه به این سابقه بررسی کرد. پرسش اساسی این است که برنامه مهرماه دقیقاً چه تفاوت اجرایی با طرح‌ها و وعده‌های قبلی دارد؟

آیا دو طرح با یکدیگر خلط شده‌اند؟

نکته قابل تأمل دیگر، نحوه انعکاس خبر در روزهای اخیر است. از یک سو معاون درمان وزارت بهداشت از «برنامه جامع سرطان» سخن می‌گوید و از ثبت بیمار، پزشک، بیمه و خیران در سامانه خبر می‌دهد؛ از سوی دیگر، دبیر کمیته ملی پیشگیری و کنترل سرطان توضیح می‌دهد که موضوع در قالب «شبکه ملی مراقبت سرطان» در حال طراحی و اجراست و از مهرماه نیز مرحله نخست آن با تمرکز بر سرطان پستان آغاز می‌شود.

این تفاوت در ادبیات مسئولان، این شائبه را ایجاد می‌کند که بخش‌های مختلف وزارت بهداشت دست‌کم در نحوه معرفی و تفکیک دو برنامه، روایت کاملاً یکسانی ندارند.

اگر «برنامه جامع سرطان» و «شبکه ملی مراقبت سرطان» دو بخش از یک طرح واحد هستند، وزارت بهداشت باید دقیقاً توضیح دهد ارتباط این دو چیست؛ و اگر دو برنامه متفاوت‌اند، چرا در خبرهای رسمی و رسانه‌ای به شکلی مطرح شده‌اند که ممکن است مخاطب آنها را یک طرح واحد تصور کند؟

عنوان درست طرح

برای بیماری که با هزینه‌های سنگین سرطان دست‌وپنجه نرم می‌کند، این تفاوت‌های اداری صرفاً یک مسئله لفظی نیست؛ بلکه مستقیماً به این سؤال مربوط می‌شود که دقیقاً چه خدمتی، در کجا و با چه شرایطی رایگان خواهد بود.

شاید دقیق‌ترین توصیف برای برنامه مهرماه این باشد: حرکتی برای کاهش پرداخت از جیب بیماران سرطانی در چارچوب شبکه دولتی و خدمات تعریف‌شده، نه حذف مطلق تمام هزینه‌های سرطان برای همه مردم. البته همین هم به شرطی است که هزینه‌ها به صورت ملموس و واقعی برای خانواده‌ها کاهش یابد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
درمان رایگان سرطان وزارت بهداشت هزینه های درمان سرطان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابهامات و تناقضات درباره سرنوشت یک واکسن؛ سه ویروس خطرناک‌تر آنفلوآنزا +فیلم
سرتان سلامت؛ ۸ سال پیش نیز خبر درمان رایگان سرطان را شنیدیم
«درمان» چقدر خرج دارد؟
بیماری‌هایی که سال‌ها بدون علامت می‌مانند!
چرا شیمی‌درمانی باعث ریزش مو می‌شود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
14
پاسخ
شاهکار: درمان رایگان، رایگان نیست
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qwv
tabnak.ir/005qwv