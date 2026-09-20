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هشدار پزشکیان درباره جنگ متفاوت دشمن

پزشکیان گفت: دشمنان اکنون به دنبال این هستند جنگ و درگیری را از طریق مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ایران ایجاد کنند؛ بنابراین باید برای عوامل تأثیرگذار در سلامت از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، سالمندی و زنان سرپرست خانواده، طرح و برنامه عملیاتی داشته باشیم.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۷۸
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پزشکیان

به گزارش تابناک؛ هشدار پزشکیان درباره جنگ متفاوت دشمن مبنی بر بهره‌برداری از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی برای ایجاد تنش در کشور، رئیس‌جمهور را بر آن داشت تا بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی در نظام سلامت برای رفع معضلاتی نظیر فقر، بیکاری و اعتیاد تأکید کند و آن را راهکار اصلی مقابله با توطئه‌های بدخواهان بداند.

 تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای حل چالش‌های اجتماعی

رئیس جمهور در نشست اعضای هیئت اندیشه‌ورز بسیج جامعه پزشکی کشور بر ضرورت تبدیل این رویداد به یک فرایند تأثیرگذار و هدفمند در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی تأکید کرد و گفت: قطعا بسیج مردم آرامش اجتماعی ایجاد می‌کند. آنچه تاکنون درباره برگزاری این همایش انجام شده، یک رویداد است و باید به یک فرایند تأثیرگذار و هدفمند در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی تبدیل شود تا بتوان به واسطه مدیریت صحیح، امنیت اجتماعی را ارتقا داد.

وی با اشاره به جایگاه پزشکان و فعالان حوزه سلامت در سطح جامعه افزود: با اعتبار و اعتمادی که مردم به پزشکان دارند، می‌توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت حکمرانی محله محوری و مسجدمحوری، بسیاری از مسائل اجتماعی جامعه را پاسخ دهیم. برای مدیریت اصولی این روند، ضرورت دارد نظام مسائل احصا و متناسب با هر یک از چالش‌ها کارگروهی تشکیل شود تا به‌صورت تخصصی با نفوذی که بسیج جامعه پزشکی در جامعه دارد، به فرایند‌ها رسیدگی شود.

هشدار پزشکیان درباره نقشه دشمن؛ فقر و بیکاری در تیررس

پزشکیان رسیدگی به مباحث مرتبط با مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و برقراری عدالت را از اولویت‌های اساسی در حوزه نظام سلامت برشمرد و گفت: دشمنان اکنون به دنبال این هستند جنگ و درگیری را از طریق مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور ما ایجاد کنند؛ بنابراین باید برای عوامل تأثیرگذار در سلامت از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، سالمندی و زنان سرپرست خانواده، طرح و برنامه عملیاتی داشته باشیم. اگر به این موارد توجه کنیم، می‌توانیم از بروز تنش‌های اجتماعی و سوءاستفاده دشمنان از این عوامل پیشگیری کنیم.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم برای برگزاری هدفمند همایش مذکور، نقشه و راهبرد‌های عملیاتی احصا شود تا بدانیم به چه تعداد نیروی انسانی و امکانات نیازمند هستیم. برای این اقدام و ایجاد ساختار، مساجد می‌توانند به‌عنوان پایگاه، نقش محوری ایفا کنند. تمامی طرح و برنامه‌های عملیاتی به‌گونه‌ای باشند تا هزینه‌ها را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهند. هر مقدار در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنیم، در راستای حمایت از برقراری چرخه تولید و تقویت معیشت مردم صرف خواهد شد. این اقدامات مصداق عینی مقاومت اقتصادی در برابر فشار‌های دشمنان است.

پزشکیان: اکنون مملکت ما نیازمند بسیج عمومی است

وی توسعه شبکه ارتباطات میان بسیج جامعه پزشکی، مردم و دولت را ضروری برشمرد و تصریح کرد: توسعه روابط بین‌بخشی و چگونگی مشارکت دانشگاه‌ها و بخش مردمی، از پیش‌نیاز‌های اساسی برای بهره‌مندی کارآمد از ظرفیت حکمرانی محله و مسجدمحوری هستند. اقدامات ما باید ماندگار باشند و خدمات متناسب با شرایط اجتماعی و منطبق با دستورالعمل‌های عوامل تأثیرگذار بر سلامت، برای هر منطقه اولویت‌بندی و برای هر مشکل، راهکاری عملیاتی و اجرایی وجود داشته باشد.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه آموزش‌های اجتماعی باید از پایه و مدرسه به دانش‌آموزان آموخته شود، گفت: تغییر نگرش افراد و عملکرد‌ها زمان‌بر است؛ از این رو نیازمند همفکری و تعامل همه‌جانبه هستیم. اکنون مملکت ما نیاز به بسیج عمومی دارد و تمامی اقشار متخصص با یکدیگر ارتباط مؤثر برقرار کنند تا اقداماتی آغاز شود که اثرگذاری اجتماعی پایدار داشته باشند.

منبع: ایسنا

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پزشکیان نقشه دشمن جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
کارمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
9
پاسخ
جناب پزشکیان اول از همه اختلاف فاحش دریافتی کارکنان دولت رو رفع کن اول از مجموعه خودت شروع کن تا کمی امید در جامعه تزریق بشه که به دنبال اجرای عدالت و بهبود وضعیت هستی، با شعار که کاری درست نمیشه.
دوصد گفته چون نیم کردار نیست!!
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