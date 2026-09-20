عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: احتمال دارد حتی در اقیانوس هند، کشتی‌ها و ناوهای آمریکا را با موشک‌های بالستیک ضدکشتی هدف قرار دهیم. این احتمال به‌شدت وجود دارد؛ چون هم ترس ما ریخته، هم جسارت پیدا کرده‌ایم و هم دیده‌ایم که آمریکا آن ابهتی را که در جنگیدن تصور می‌کردیم، ندارد.

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره احتمال اقدام نظامی مجدد آمریکا علیه ایران اظهار کرد: آخرین اقدام آمریکا در واقع نوعی تست قدرت راداری و پدافندی ایران است.

وی افزود: ترامپ می‌داند که آمریکا در میدان، در جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و ۱۳ روزه، با توجه به تاب‌آوری ایران، به اهداف خود دست پیدا نکرده است. بنابراین احتمال دارد دست به دو اقدام بزند.

بخشایش اردستانی ادامه داد: اقدام نخست می‌تواند این باشد که آمریکا به کشورهای عربی که از تنگه هرمز کشتی عبور می‌دهند، بگوید چند کشتی بزرگ خود را که حامل نفت هستند، آماده کنند و آمریکا با اسکورت آنها را از کریدور جنوبی تنگه هرمز عبور دهد. اگر چندین کشتی با حجم قابل توجه نفت از این مسیر عبور کنند، آمریکا می‌تواند این موضوع را به‌عنوان باز بودن تنگه هرمز مطرح کند.

وی با اشاره به پیام‌های کشورهای میانجی به ایران گفت: تا جایی که اطلاع دارم، کشورهای میانجی به‌طور مرتب پیام‌هایی به ایران داده‌اند که اجازه دهد این کشتی‌ها عبور کنند تا جنگ پایان پیدا کند، اما ایران زیر بار این مسئله نرفته و اعلام کرده است که این موضوع تنها در صورت پذیرفته شدن شروط ایران امکان‌پذیر است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: احتمال دوم که البته من آن را ضعیف‌تر می‌دانم، این است که آمریکا با کمک اسرائیل، عربستان سعودی و احتمالاً کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه، حمله‌ای علیه یمنی‌ها، حوثی‌ها و انصارالله انجام دهد تا دست‌کم باب‌المندب را باز کند.

وی تصریح کرد: آمریکا از این مسئله ناراحت است که تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز در یک راستا قرار گرفته‌اند و عبور روان نفت را با مشکل مواجه کرده‌اند. البته برخی کشتی‌ها با اسکورت عبور می‌کنند، اما امکان ندارد همه کشتی‌ها به‌صورت مستمر با اسکورت عبور کنند؛ چراکه این مسئله هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

بخشایش اردستانی افزود: بنابراین با وجود اینکه آمریکا در سه جنگ اخیر نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند، ممکن است تصور کند که ایران خسته شده و این بار بتواند آن را شکست دهد. به نظر من، یکی از این اقدامات ممکن است انجام شود.

وی درباره احتمال حمله گسترده آمریکا به شهرهای ایران نیز گفت: اینکه آمریکا بخواهد جنگ را به‌شدت گسترش دهد و تهران، اصفهان و دیگر شهرها را هدف قرار دهد، فکر نمی‌کنم چنین اقدامی انجام دهد.

این نماینده مجلس در عین حال گفت: اگر جنگی اتفاق بیفتد، یکی از سناریوها می‌تواند عبور حدود ۳۰ میلیون بشکه نفت توسط کشتی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس و عبور تعداد زیادی کشتی از تنگه هرمز با اسکورت باشد؛ هرچند ایران تاکنون با چنین اقدامی موافقت نکرده است.

وی تصریح کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس، مانند عمان و قطر، ممکن است برای پایان یافتن جنگ، بر پذیرش این موضوع تأکید کنند تا جنگ متوقف شود و آمریکا نیز بتواند پایان جنگ را به‌عنوان یک پیروزی اعلام کند.

بخشایش اردستانی افزود: ایران می‌داند که با انجام این اقدام، جنگ پایان خواهد یافت، اما آمریکا می‌خواهد به دنیا اعلام کند که ما توانستیم ۳۰ میلیون بشکه نفت را عبور دهیم. کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز می‌دانند که نفت از کریدور جنوبی عمان عبور کرده و از این منظر می‌توانند آن را پیروزی آمریکا تلقی کنند.

وی ادامه داد: ایران می‌گوید تنگه هرمز بسته است و معتقد است برای باز شدن آن باید شروط ایران پذیرفته شود. واسطه‌ها نیز اعلام می‌کنند اجازه دهید این اقدام انجام شود، اما ایران تأکید دارد که ابتدا باید شروطش پذیرفته شود؛ از جمله رفع محاصره و آزاد شدن پول‌های ایران و همچنین مدیریت تنگه هرمز توسط ایران.

ترس و واهمه ما از آمریکا ریخته است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ایران در صورت وقوع جنگ مجدد و اینکه آیا ایران در مقایسه با جنگ‌های قبلی آسیب‌پذیرتر خواهد بود یا قدرتمندتر ظاهر خواهد شد، گفت: «ترس ما از آمریکا ریخته است.»

وی افزود: در جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و ۱۳ روزه، ابهت و هیبتی از آمریکا در ذهن ما وجود داشت، اما این هیبت ریخته است. فرماندهان ما دیگر آن ترس و واهمه را ندارند و آماده‌تر ظاهر خواهند شد.

بخشایش اردستانی ادامه داد: احتمال دارد حتی در اقیانوس هند، کشتی‌ها و ناوهای آمریکا را با موشک‌های بالستیک ضدکشتی هدف قرار دهیم. این احتمال به‌شدت وجود دارد؛ چون هم ترس ما ریخته، هم جسارت پیدا کرده‌ایم و هم دیده‌ایم که آمریکا آن ابهتی را که در جنگیدن تصور می‌کردیم، ندارد.