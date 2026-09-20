صدیقی رئیس کمیته توسعه و بازاریابی ووشوی آسیا شد
جلسه هیأترئیسه فدراسیون ووشو آسیا در حاشیه برگزاری رقابتهای ووشو بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا برگزار و طی آن رئیس فدراسیون ووشو کشورمان بهعنوان رئیس کمیته توسعه و بازاریابی ووشو آسیا انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۷۶| |
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به گزارش تابناک؛ ظهر امروز به وقت محلی، شصتمین جلسه هیأترئیسه فدراسیون ووشو آسیا به ریاست چانگ ونگکیت، رئیس و با حضور مهدی علینژاد نایبرئیس فدراسیون ووشو آسیا، در حاشیه برگزاری رقابتهای ووشو بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا در سالن هنرهای رزمی آیچی برگزار و طی آن مصوبات مختلفی به تصویب اعضا رسید.
در این جلسه امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو بهعنوان رئیس کمیته توسعه و بازاریابی فدراسیون ووشو آسیا انتخاب شد. صدیقی پیشتر به مدت دو دوره سمت نایبرئیسی این کمیته را برعهده داشت و با توجه به اقدامات و فعالیتهای گسترده فدراسیون ووشو ایران در زمینه استفاده از ظرفیتهای هوشمصنوعی و برنامه استراتژیک جهت توسعه و توجه فدراسیون ووشو آسیا به این فعالیتها، این انتخاب از سوی اعضای هیأترئیسه صورت گرفت.
منبع: روابطعمومی فدراسیون ووشو
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