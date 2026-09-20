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نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند

علی امینی، برادر شهید رضا و عموی شهید امیرعلی امینی، شهدای جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران طی نامه‌ای سرگشاده به برنده جشنواره ونیز در بخش بازیگری نوشت: همه ایران به شما افتخار نمی‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۷۴
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11846 بازدید
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۱۵
ثیب

به گزارش تابناک، علی امینی، در نامه‌ای سرگشاده به لاله مرزبان، با اشاره به دریافت جایزه نقش اول زن از جشنواره ونیز، نوشت: اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند. زيرا نسبت حداقلي با واقعيات دارند.

متن نامه علی امینی، برادر شهید رضا و عموی شهید امیرعلی امینی، شهدای جنگ  ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، به شرح زیر است: «فيلم سينمايي مراقب را نديده ام ولي خبر انتخاب سركارعالي و دريافت جايزه ي بهترين بازيگر نقش اول زن در يكي از بخشهاي جشنواره ونيز را شنيدم و تصاوير آن را ديدم. 

ما ايرانيان عادت داريم به افتخار كردن و باليدن به هموطنان موفق مان در سرتاسر دنيا. ريشه يابي اين رفتار در حوزه ي متخصصان علوم اجتماعي و جامعه شناسي است كه با بررسي ساختار اجتماعي و فرهنگي ما تحليل دقيقي ارائه دهند.  اما شايد بتوان به زندگي جمعي، خونگرمي ذاتي و پیوند و قوام عاطفي خانوادگي به عنوان نهاد اصلي ساخت جامعه اشاره كرد كه موجب شده است اين نوع افتخارات و سربلندي ها داراي قابليت ضرب پذيري در آحاد جامعه شده و  شعفي دسته جمعي را پديد آورد. 

 پيام ديكته شده

آنچه حلقه ي اتصال بحث بالا با شماست، موضع دوگانه اي است كه اين روزها در جامعه نسبت به اين رخداد به وجود آمده كه  برخي تشويق و گروهي نيز تقبيح مي كنند. به جرات مي توان بیان کرد که هردو سمت موضع گيري ها ابدا با نفس كسب اين مقام مرتبط نيستند،  بلكه ناشي از فرايندي است كه از شركت فيلمي سفارشي به نام ايران تا روي سن رفتن هنرپيشه اي ايراني و خواندن پيامي ديكته شده از قبل طي شده است.  عطف به بسياري از جوايز داده شده به سلف شما در جشنواره هاي خارجي در سالهاي پیشین نظير عنكبوت مقدس و ...، بدون ديدن فيلم هم مي توان فهميد كه اين جايزه نه به جهت کیفیت نقش آفريني تان در طول  فيلم بلكه به جهت پيام نامربوطتان و صد البته بازی نخ نمای شما در دلسوزی برای زنان ایرانی داده شده است. خداوند روح مرحوم سمندريان عزيز را قرين آرامش نماید كه نبودند تا بازي ناشيانه ي تان در ريختن اشك مصنوعي روي سن را ببينند. 

نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند

فانتزی مبتذل و دور از واقعیت

در روزگاري كه صداي ضجه ي مادران كودكان مظلوم مينابی، دختران ورزشکار لامرد، ناله ي همسران افسران رعنای  ناو دنا ، مادران و خواهران شهداي جنگهاي دوازده روزه، رمضان و كودتاي دي ماه، مادران کودکان بیماریهای  صعب العلاج تحت تحریم دارو و ... در ميان كف و سوت و هوراي تماشاچيان جشنواره به گوش شما كه خود را دلسوز و نگران آنها معرفي نموديد، نمي رسد، بی ترديد اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند. زيرا نسبت حداقلي با واقعيات دارند. به راستي چگونه مي توان نماينده ي بانوان اصیل و شریف ايراني بود و از دلیل این همه رنج و عذاب آنها یاد نکرد؟

 فيلم مراقب را نديده ام و لذا قضاوتي نيز ندارم ولي عطف به برخي از فيلمهاي ايراني تشويق شده در جشنواره هاي خارجي، بسياري از آنها نماينده ايران واقعي نبوده و نيستند. فيلنامه ي چرك از يك تفكر متعفن نشات مي گيرد كه هيچ موفقيتي را در اين سرزمين نديده و صرفا با تمركز بر كاستي ها، فعل خوش رقصي براي همان قوم استثمارگر غربي كه سالهاست نقش اول همه ی سناریوهای تحریم و جنگ علیه وطن عزیز ما را ایفا کرده اند   به نمايش در مي آورند.

در خدمت موبورهای دنیا

سالها تحميل نگاه جهان سومي از سوي غربي ها به جغرافيايي كه ما درآن زيست مي كنيم ، استضعاف ملتهاي مظلوم، تصاحب ثروتهاي خدادادي، هجمه به فرهنگ هاي ريشه دار و جايگزيني فرهنگ و زبان خود در كشورهاي تحت سلطه، نوعي وادادگی را بر باور و ذهن برخي دیکته كرده ، بگونه اي كه  يك جايزه ي سفارشي از چشم آبي ها يا مو بورهاي دنيا،  آنان را چنان مدهوش مي كند كه  رساترين فريادهاي سرزمين خود را هم نمي شنود.

حتما حق زنان و مادران ايراني بيشتر از آن چيزي است كه امروز از آن برخوردارند ولي ارائه تصویری ضعیف از زنان ایرانی  جفايي است بر تمام بانوان بزرگواري كه مورد تكريم قاطبه مردان ايراني هستند، و در تمام عرصه هاي تحصيل، كار ، ورزش و ...حضور جدی داشته و چه بسا بعضا از مردان هم پيشي گرفته اند. لطفا جستجویی کنید در خصوص سهم حضور دختران ایرانی در دانشگاه‌ها و رتبه های کسب شده در بزرگترین و رقابتی ترین مسابقات علمی و ورزشی دنیا. قطعا نشانی از ضعف و ناتوانی مشابه آنچه شما روی سن برای آن متاثر شدید نخواهید یافت.

سخن آخر اينكه. سركارخانم مرزبان، اگرچه عده اي از همفكرانتان جايزه ي شما را جشن گرفتند ولي خودتان هم مي دانيد به دليل عدم وجود حس حقيقي ميهن پرستي  با  چشم بستن بر واقعيات زنده و عيان اين روزهاي سرزمين مان،  همه ي ايران به شما افتخار نمي كند.»

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لاله مرزبان نامه سرگشاده جشنواره ونیز برادر شهید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۴۴
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Denmark
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
66
111
پاسخ
واقعا نباید زیاد به این فرد بی هویت و دارای اختلال شخصیت بها داد. جایزه ای هم که دادن اصلا مهم و یا حتی شناخته شده نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
69
95
پاسخ
بسیار عالی چنین مزدوران‌ خیانت کار به خون کودکان معثوم‌میناب ،باید مجازات شوند،حداقل راهش ندید،اموالش مسدود بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
73
66
پاسخ
فیلم رو ندیده اظهار نظر کردن از بی خردی سرچشمه میگیره و پیشداوری. چه در مورد این خانم چه در هر مورد دیگری. کسی که ندیده اظهار نظر می‌کنه مطمئنا وقتی هم ببینه باز با پیشداوری نقد می‌کنه.
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تو خیلی حرص نخور از اون جایزه برا اشک تمساح ریختن برا خانمها که مادران میناب جزئشون نبود
هر چی گیر بی مرزبان اومد یا بیاد به تو چیزی
نمی رسه.وقتی غم بچه های وطنت رو نداری درخشانترین بازی هم فقط تاریکی نصیبت می کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
خردمند شما که فیلم رو دیدین که
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
در مورد حرفهای مرزبان اظهار نظر شده نه در باره فیلم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
راجع به فیلم اظهار نظر نکرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
54
68
پاسخ
فکر می کنی می فهمه؟
این اگر به اندازه ی شعور داشت اینطور دل مردم را خون نمی کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
32
41
پاسخ
درسته.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
49
65
پاسخ
وقتی یه زن از کشور اسلامی با این سرو وضع میره جایزه بگیره اینو بدونید این بد بخت دست نشانده هستش و معلوم نیست چقدر از این بابت پول گرفته بزارید بیچاره ها راحت باشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
22
44
پاسخ
نظرات مخالف هم درج می کنید ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
17
62
پاسخ
سرکار خانم مرزبان ای کاش صدای رسای کودکانی که بخاطر تحریم و محاصره از دارو و شیر خشک محروم هستتد ای کاش صدای رسای کودکان به خون غلتیده این سرزمین بودید ای کاش صدای ضجه های مادران و پدرانی بودید که هنوز در انتظار بازگشت کودکانشان به خانه هستند و مرگ آن بیگتاهان را باور ندارند ......
عرفان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
32
47
پاسخ
احسنت به آقای علی امینی ،بسیار عالی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
عالی اقای امینی اینا وطن پرست نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
15
54
پاسخ
اینا بازیگر نیستن این جایزه بگیر هستن
برای جایزه همه چیز رو میفروشن حتی مملکت و مردم رو
مگه اون فرخ نژاد نبود گفت 80 میلیون ایرانی نباشن تا بچه من باشه!
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