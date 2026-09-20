طرح خروج از NPT روی میز هیأترئیسه مجلس
طرح سه فوریتی خروج از NPT تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۷۳| |
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به گزارش تابناک؛ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس گفت: طرح سه فوریتی خروج از NPT تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
حاجی دلیگانی معتقد است: با توجه به شرایطی که کشور دارد و تهاجمی که دشمن در ۲ مقطع به ما داشته، ماندن ما در NPT جز ضرر چیزی برای ما ندارد.
منبع: جماران
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
یا خدا یک گوسفند نذرت از NTP خارج شویم .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس| |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
همین که منطق امثال شما اینه که اشتباه املایی بگیرید معلومه که ما در مسیر صحیحی هستیم
هزاران تبریک، ایکاش زودتر این کار انجام شده بود تا این همه دانشمند هسته ای شهید نمی شدند بازهم از هرجا جلوی ضرر گرفته شود منفعت است
رسما مجوز حمله به ایران است
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
دوبار قبلی که بدون مجوز حمله کردند ضرر نکردیم؟
ناشناس| |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ترامپ بد
بهترین کار: خروج از NPT و ساخت بمب اتم برای مقابله با تحدید های اهریمن(کشور های اروپایی،آمریکا و اسراییل)حتی اگر سازمان انرژی هسته ای اجازه خروج را به کشور پر تمدن و قدرتمندی مانند ایران نداد، باید برگه ی قرارداد بود در NPT را پاره کنیم و به زور بیرون بریم(مانند کاری که پاکستان انجام داد)
عضو ان پی تی زوری نیست. عضو ان پی تی نه تنها هیچ سودی برای ایران نداشته بلکه یک ابزاری شده که اقتصاد ایران را نابود کنند و جنگ راه بیاندازند.
ایران نمیدانم چرا هنوز در ان پی تی است! بیایید بیرون. دیگر بالای سیاهی رنگی نیست.
ما اگر بمب های هسته ای داشتیم، نه صدام و نه صهیونیستهای احمق به ایران حمله نمی کردند. هیچ شهیدی نمیدادیم. ایران باید برای بقا و ارامش خودس حتما سلاح های هسته ای داشته باشد.
ایران نمیدانم چرا هنوز در ان پی تی است! بیایید بیرون. دیگر بالای سیاهی رنگی نیست.
ما اگر بمب های هسته ای داشتیم، نه صدام و نه صهیونیستهای احمق به ایران حمله نمی کردند. هیچ شهیدی نمیدادیم. ایران باید برای بقا و ارامش خودس حتما سلاح های هسته ای داشته باشد.
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