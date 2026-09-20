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طرح خروج از NPT روی میز هیأت‌رئیسه مجلس

طرح سه فوریتی خروج از NPT تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۷۳
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2489 بازدید
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۱۱
حاجی دلیگانی



به گزارش تابناک؛ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس گفت:  طرح سه فوریتی خروج از NPT تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

حاجی دلیگانی معتقد است: با توجه به شرایطی که کشور دارد و تهاجمی که دشمن در ۲ مقطع به ما داشته، ماندن ما در NPT جز ضرر چیزی برای ما ندارد.

منبع: جماران

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حسینعلی حاجی دلیگانی طرح سه فوریتی خروج از NPT هیئت رئیسه مجلس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
10
24
پاسخ
یا خدا یک گوسفند نذرت از NTP خارج شویم .
پاسخ ها
ناشناس
| Jamaica |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
NPT نه NTP مجید دلبندم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
همین که منطق امثال شما اینه که اشتباه املایی بگیرید معلومه که ما در مسیر صحیحی هستیم
کوروش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
11
19
پاسخ
هزاران تبریک، ایکاش زودتر این کار انجام شده بود تا این همه دانشمند هسته ای شهید نمی شدند بازهم از هرجا جلوی ضرر گرفته شود منفعت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
16
21
پاسخ
رسما مجوز حمله به ایران است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
حمله ها و ترورها تا حالا غیر رسمی بود!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
خواب دیگه بسه، یکم بیدار شو
دوبار قبلی که بدون مجوز حمله کردند ضرر نکردیم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
مگه تا الان مجوز نداشتند؟!! پس بدون مجوز بوده...
ترامپ بد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
6
18
پاسخ
بهترین کار: خروج از NPT و ساخت بمب اتم برای مقابله با تحدید های اهریمن(کشور های اروپایی،آمریکا و اسراییل)حتی اگر سازمان انرژی هسته ای اجازه خروج را به کشور پر تمدن و قدرتمندی مانند ایران نداد، باید برگه ی قرارداد بود در NPT را پاره کنیم و به زور بیرون بریم(مانند کاری که پاکستان انجام داد)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
10
16
پاسخ
همه مردم دارن میگن: بمب اتم بسازید
مجتبی
|
United States of America
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
12
پاسخ
عضو ان پی تی زوری نیست. عضو ان پی تی نه تنها هیچ سودی برای ایران نداشته بلکه یک ابزاری شده که اقتصاد ایران را نابود کنند و جنگ راه بیاندازند.
ایران نمیدانم چرا هنوز در ان پی تی است! بیایید بیرون. دیگر بالای سیاهی رنگی نیست.
ما اگر بمب های هسته ای داشتیم، نه صدام و نه صهیونیستهای احمق به ایران حمله نمی کردند. هیچ شهیدی نمیدادیم. ایران باید برای بقا و ارامش خودس حتما سلاح های هسته ای داشته باشد.
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