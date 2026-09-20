



به گزارش تابناک؛ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس گفت: طرح سه فوریتی خروج از NPT تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

حاجی دلیگانی معتقد است: با توجه به شرایطی که کشور دارد و تهاجمی که دشمن در ۲ مقطع به ما داشته، ماندن ما در NPT جز ضرر چیزی برای ما ندارد.

منبع: جماران