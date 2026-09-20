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نوبیتکس، حامی صعود گروه کوهنوردی دانشگاه صنعتی شریف به دماوند

۵۰ نفر از اعضای گروه کوهنوردی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با حمایت نوبیتکس، از سه جبهه مختلف به قله دماوند صعود کردند. این برنامه با شعار «بیش از پیش» برگزار شد و در ادامه فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی نوبیتکس، با تمرکز بر همراهی با تجربه‌های جمعی و جامعه دانشگاهی، شکل گرفت. 
کد خبر: ۱۳۹۵۱۷۰
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نوبیتکس

رابطه یک برند با جامعه، به محصول و خدمات آن محدود نمی‌شود. مسئولیت اجتماعی برای نوبیتکس از همین نگاه شکل گرفته است. بر همین اساس، فعالیت‌های نوبیتکس در این حوزه طی سال‌های گذشته از آموزش و افزایش آگاهی تا محیط‌زیست، فرهنگ و تجربه‌های جمعی امتداد پیدا کرده است؛ حوزه‌هایی که هرکدام با بخشی از مسائل و تجربه‌های امروز جامعه پیوند دارند. 

در ادامه همین رویکرد، نوبیتکس پیش از این نیز در برگزاری و حمایت از رویدادهای جمعی حضور داشته است. صعود گروه کوهنوردی دانشگاه شریف به دماوند، ادامه این مسیر در قالبی متفاوت است؛ برنامه‌ای که در کنار ماهیت گروهی آن، پیوندی قدیمی میان نوبیتکس و دانشگاه شریف را هم یادآوری می‌کند. 

کوهنوردی

پیوند دوباره نوبیتکس با دانشگاه شریف

ارتباط نوبیتکس با دانشگاه صنعتی شریف به سال‌های شکل‌گیری این مجموعه بازمی‌گردد. هم‌بنیان‌گذاران نوبیتکس از دانش‌آموختگان این دانشگاه‌اند و بخشی از ایده اولیه و مسیر آغازین نوبیتکس نیز در همین فضا شکل گرفته است.

حمایت از صعود گروه کوهنوردی شریف، در امتداد فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی نوبیتکس، یادآور همین پیوند قدیمی بود؛ پیوند با دانشگاهی که بخشی از داستان نوبیتکس از آنجا آغاز شده است.

در این برنامه، ۵۰ نفر از اعضای گروه کوهنوردی دانشگاه صنعتی شریف از سه جبهه مختلف راهی دماوند شدند و به قله رسیدند.

کوهنوردی

صعود؛ روایتی از ادامه‌دادن 

این صعود با شعار «بیش از پیش» برگزار شد؛ عبارتی که بر ادامه‌دادن و فراتر رفتن از نقطه‌ای که پیش‌تر به آن رسیده‌ایم تأکید دارد. مفهومی که در صعود به یک قله، به شکل ملموسی در هر قدم و هر بخش از مسیر دیده می‌شود.

این نگاه با تجربه نوبیتکس در سال‌های فعالیت خود نیز بی‌ارتباط نیست. مسیری که در کنار رشد و توسعه، تجربه‌های دشوار و نقاط عطف متفاوتی را پشت سر گذاشته و هر بار با بازنگری، یادگیری و ادامه مسیر همراه بوده است. «بیش از پیش» در چنین روایتی، بیش از آنکه درباره رسیدن باشد، درباره ادامه‌دادن است.

حمایت از صعود گروه کوهنوردی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دماوند نیز در همین چارچوب و در امتداد فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی نوبیتکس شکل گرفت؛ همراهی با تجربه‌ای جمعی که استمرار و عبور از دشواری، بخش جدایی‌ناپذیر آن است.

 

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