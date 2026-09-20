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کد خبر:۱۳۹۵۱۶۹
کد خبر:۱۳۹۵۱۶۹
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نبض خبر

تصاویر شدت آتش سوزی پالایشگاه نفت مسکو

در جریان آخرین روز انتخابات پارلمانی روسیه، مسکو و منطقه اطراف آن شب گذشته هدف حمله گسترده پهپادی قرار گرفتند. یکی از مهم‌ترین اهداف، پالایشگاه نفت مسکو در منطقه «کاپوتنیا» بود که صبح امروز آتش‌سوزی بزرگی در آن مشاهده می‌شود. ظرفیت پالایش این پالایشگاه حدود ۱۲ میلیون تن نفت در سال است. این پالایشگاه پیش‌تر در روزهای ۱۶ و ۱۸ ژوئن هدف حملات سنگینی قرار گرفته بود که طی آن هر دو واحد اصلی فرآوری نفت خام آسیب دیدند و فعالیت پالایشگاه متوقف شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تا ماه اوت، این پالایشگاه تنها با حدود یک‌سوم ظرفیت خود موفق به ازسرگیری فعالیت شده بود. اکنون این تأسیسات بار دیگر هدف حمله قرار گرفته است. شدت آتش سوزی این پالایشگاه را می‌بینید.
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