به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی، شهردار تهران با اشاره به تعرض آمریکا به اتوبوس‌های چینی در حین انتقال دریایی به کشور گفت: در جریان این تعرض ۱۸ دستگاه اتوبوس آسیب دیدند و در حال حاضر در بندرعباس تخلیه شده‌اند.

علیرضا زاکانی صبح امروز یکشنبه در حاشیه بهره‌برداری از مسیر شمال به غرب بزرگراه یادگار امام (ره) با اشاره به روند تکمیل این پروژه، اظهار کرد: اتمام کامل پروژه حدود یک ماه و نیم دیگر انجام خواهد شد، اما با توجه به آغاز ماه مهر، تصمیم گرفتیم یکی از فاز‌های پروژه را امروز به بهره‌برداری برسانیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای رفع معارضان پروژه افزود: در جریان اجرای این طرح، چهار معارض و ۱۲.۵ هکتار از اراضی و همچنین ۹۰ واحد ساختمانی آزادسازی شد تا پروژه به مرحله بهره‌برداری برسد.

شهردار تهران با بیان اینکه برای اجرای این پروژه حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: در بخش تملک نیز بالغ بر ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده و در مجموع، هزینه اجرای این پروژه به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

منبع: ایسنا