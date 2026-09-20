عکس: رژه نظامی در شیلی
سباستین پینیارا، رئیسجمهور شیلی، روز جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ در پارک «اوهیگینز» شهر سانتیاگو در رژه سالانه نظامی که به مناسبت «روز افتخارات ارتش» برگزار شد، شرکت کرد؛ مراسمی که هر ساله با نمایش توانمندیهای نیروهای مسلح برگزار میشود.
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برچسبها:عکس بین الملل رژه نظامی شیلی سباستین پینیارا
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