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رئیس کمیسیون‌حقوقی مجمع‌تشخیص انتخاب شد

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزیده شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۵۳
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ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی

به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع روز چهارشنبه ۲۵ شهریور با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

به گزارش تابناک؛ در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به اتفاق آراء برای پنجمین سال پیاپی به ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد.

هم‌چنین با رای اکثریت اعضای کمیسیون، عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون انتخاب شد.

در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و رئیس قوه قضاییه، یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر مخصوصا امام شهید و نیز‌ شهدای مجمع تشخیص مصلحت را گرامی داشت و بطور خاص از مقام شهید علی لاریجانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تجلیل کرد.

در ادامه جلسه اعضای کمیسیون به بحث و تبادل نظر در مورد «نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» و «سیاست‌های کلی قضایی» پرداختند.

در این جلسه قدرت الله رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته و نیز اقدامات کمیسیون دبیرخانه در جنگ ۴۰ روز ارائه کرد.

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حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون حقوقی و قضایی رئیس قوه قضاییه رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی
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