برتری والیبال ساحلی ایران مقابل مالدیو
به گزارش تابناک؛ تیم والیبال ساحلی ایران موفق شد در نخستین گام از رقابتهای بازیهای آسیایی به برتری مقابل تیم مالدیو دست یابند.
در این مسابقه امیرعلی قلعهنویی و عبدالحسن خاکیزاده نمایندگان ایران بودند که موفق شدند در دو ست پیاپی و با امتیازهای ۱۲-۲۱ و ۱۴-۲۱ مالدیو را شکست دهند.
قلعهنویی: ۹۹ درصد در جمع چهار تیم برتر آسیا خواهیم بود
امیرعلی قلعهنویی ملیپوش والیبال ساحلی ایران پس از پیروزی مقابل مالدیو در نخستین گام از بازیهای آسیایی گفت: همیشه بازی اول بازی سختی است و باید بتوانی آن را کنترل کنی. اوایل ست مالدیو داشت پایاپای بازی میکرد، اما رفته رفته همه چیز را کنترل کردیم. خدا را شکر که توانستیم آنها را شکست بدهیم.
قلعهنویی در خصوص بازی بعدی شان هم حرف زد و گفت که انگیزههای زیادی برای ادامه راه دارند. او ادامه داد: رقیب بعدی ما بنگلادش است. این بازی زیاد سخت نیست و امیدوارم بتوانیم دو بر صفر شکستشان بدهیم. بازی مهم و حساس ما در مرحله گروهی مقابل ژاپن میزبان است. در این بازی برای سرگروهی میجنگیم و میخواهیم شکست شان دهیم. ژاپن بازیکن هایش را عوض کرده و این تیم اول آنهاست. آنالیز خوبی داریم روی این تیم انجام میدهیم و وقت هم داریم، انشاالله میرویم که در بازی آخر این تیم را شکست دهیم.
ملیپوش ایران در پاسخ به این سئوال که بازی با میزبان سخت نیست؟ این واکنش را نشان داد: سخت است، اما ما ایران هستیم و هر چه بیشتر تماشاگر بیاید ما بهتر بازی میکنیم. البته یار من کمی مصدومیت دارد ولی با غیرت و با انگیزه است. چند روزی زمان داریم تا برای بازی با ژاپن این مصدومیت را بهبود ببخشیم. اگر بدشانسی نیاوریم و دو تیم از ایران که اینجا هستیم با یکدیگر برخورد نکنیم شک نداشته باشید که ۹۹ درصد جزو چهار تیم خواهیم بود.
او درباره تشابه اسمیاش با سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان هم گفت: بله، تشابه اسمی است، هیچ نسبتی با ایشان ندارم، اما برای آقای قلعهنویی و همه مردم ایران آرزوی سربلندی دارم.
بستگانی: برای کسب خوشرنگترین مدال در ناگویا میجنگیم
عبدالرئوف بستگانی سرمربی تیمملی والیبال ساحلی ایران با اشاره به پیروزی مقابل مالدیو گفت: بچههای ما یک بازی خوب را انجام دادند و با قدرت مقابل مالدیو قرار گرفتند، پس فردا هم باید مقابل بنگلادش قرار بگیرند، اما مهمترین بازی آنها مقابل ژاپن خواهد بود. ژاپنی که تغییر زیادی کرده و میزبان هم هست. بازیهای این تیم را آنالیز کردهایم و امیدوارم که شکستشان بدهیم.
او در خصوص اعتراض شدید شاگردانش به داور وسط زمین و میانجیگری خودش، توضیح داد: ما در دورههای قبل ضربههای بدی از این اتفاق خورده بودیم؛ هرگز دوست نداشتم این اتفاق دوباره برایمان تکرار شود. به بچهها گفته بودم هرگز اعتراض نکنند و دلیلش همین بود؛ عدم تکرار آن اتفاقهای تلخ، یک توپی بالای تور خورد که داور امتیازش را به مالدیو داد. خدا را شکر بچههای ما یاد گرفتهاند که به حرف گوش دهند و زیاد وارد چالشهای این شکلی نمیشوند.
سرمربی ایران در پاسخ به این سئوال که اگر ژاپن میزبان را ببریم گام بلندی برای قهرمانی برداشتهایم گفت: کمی مصدومیت خاکیزاده نگران کننده است، اگر نه این دو نفر توانایی انجام دادن کارهای بزرگی را دارند. ما میجنگیم برای کسب خوشرنگترین مدال در بازیهای آسیایی ناگویا.