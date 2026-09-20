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قیمت جدید تخم‌مرغ + جزئیات

قیمت هر شانه تخم مرغ فله ۴۸۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی در فروشگاه های زنجیره ای ۵۵۳ هزار تومان است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۴۹
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4031 بازدید
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قیمت تخم مرغ

به گزارش تابناک؛ سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر تولید تخم مرغ متناسب نیاز کشور است که براین اساس مشکلی در قیمت نداریم.

به گفته وی، انجمن تخم مرغ شناسنامه دار و نهادهای بالادستی پیگیر اجرای قانون شناسنامه دار شدن کالاهای کشاورزی با اولویت تخم مرغ به ثمر می رسد که با تحقق این موضوع شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.

طلاکش ادامه داد: با شناسنامه دار شدن تخم مرغ دیگر شاهد تفاوت قیمت از مغازه ای به مغازه دیگر نیستیم.

دبیر فدراسیون طیور با بیان اینکه تخم مرغ ارزانترین پروتئین در سبد مصرفی خانوار است، افزود: طبق روال همه ساله مصرف در نیمه دوم سال افزایش می یابد که با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف در این ایام‌ مشکلی در تامین نداریم.

وی تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۲۰۰ تن اعلام کرد و گفت: طی ماه های آبان و آذر تولید روزانه تخم مرغ به ۳ هزار و ۵۰۰ تن می رسد.

طلاکش قیمت هر شانه تخم مرغ فله ۴۸۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی در فروشگاه های زنجیره ای ۵۵۳ هزار تومان است و شرایط بازار به اقتصاد مصرف کننده بستگی دارد و تازمانیکه دولت رقم کالابرگ را اصلاح نکند و از طرفی محدود به کالاهای افزایش قیمت ناشی از آزادسازی نباشد، تغییری در میزان مصرف نخواهیم داشت.
منبع: باشگاه خبرنگاران

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
39
پاسخ
با دقت بگردین ببینید ملت با چیا زنده هستن و آخرین امیدهای غذایی رو پس از شناسایی گرون کنید !!!
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
آیا این مسئولین عقلشان می رسد چی می گویند قیمت یک شانه تخم مرغ برابر حقوق یک روز کارگر هست و البته همه اش از برکات تحریم هست
روزبه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
6
پاسخ
دیروز ۶ عدد تخم مرغ فله در جزیره کیش خریدم به ۱۳۸ هزار تومن . دونه ای ۲۳ هزار تومن !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
1
پاسخ
دیشب از فروشگاه امیران شانه کوچک 20 تایی رو گرفتم 540 هزار تومان.یعنی دونه ای 27000 تومن.
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