تاکسی اینترنتی یا دردسر اینترنتی؟
به گزارش تابناک؛ تاکسیهای اینترنتی در ابتدا یک اتفاق خوب برای زندگی شهری بودند، آمدند تا کار مردم را راحتتر کنند، زمان انتظار را کاهش دهند و امکان درخواست خودرو، مشاهده مسیر و پرداخت هزینه را در چند مرحله ساده فراهم کنند.
اما با گذشت زمان مشکلات و معضلاتی در استفاده از این تاکسیها بهوجود آمد که صدای مسافران را درآورده است.
یکی از مشکلاتی که میتواند برای مسافر دردسرساز شود، اختلاف میان وضعیت اعلام شده در اپلیکیشن و موقعیت واقعی خودرو است.
گاهی سامانه اعلام میکند «سفیر رسید»، در حالی که خودرو هنوز به مبدأ نرسیده و حتی ممکن است روی نقشه مشخص باشد که همچنان فاصلهای با محل مسافر دارد.
ممکن است علت این اتفاق اختلال اینترنت، خطای GPS یا مشکل در انتقال اطلاعات میان تلفن راننده و سامانه باشد، اما این مسئله نباید در نهایت به ضرر مسافر تمام شود.
مسافر نمیتواند مسئول اختلال اینترنت یا موقعیتیابی باشد و نباید بابت خطایی که خارج از کنترل اوست، زمان یا هزینه از دست بدهد.
مبنع: میزان
نویسنده فقط خواسته بگوید من با تاکسی اینترنتی مسافرت کرده ام یا از مشکلات آن خبر دارم
انها اين گزينه ميزنند تا تاكسي معطل نشود
خودشان بارها گفته اند
و ضرر كجاست
مونده بسه ميزند رسيد بعد دو دقيقه مي رود و مسافر بايد جريمه بدهد
میشه بگی اگه مسافر چند دقیقه زودتر مبدا باشه بلبرینگش آسیب میبینه یا مصرف سوختش افزایش ؟
پلیس بخاطر پارک دوبل جریمش میکنه یا دوربین طرح آلودگی میزنتش ؟
جای پارک گیرش نمیاد بوق و فحش میشنوه ؟
شاید یه شبه هزینه بنزین دو برابر میشه و وعده و وعید سهمیه بهش میدن بعدشم ماست مالی میکنن نمیدن ناراحتش میکنه ؟
شایدم واسه خرید یه جفت لاستیک ۱۳ بار باید بری تاقم بری و برگردی ........