تاکسی اینترنتی یا دردسر اینترنتی؟





به گزارش تابناک؛ تاکسی‌های اینترنتی در ابتدا یک اتفاق خوب برای زندگی شهری بودند، آمدند تا کار مردم را راحت‌تر کنند، زمان انتظار را کاهش دهند و امکان درخواست خودرو، مشاهده مسیر و پرداخت هزینه را در چند مرحله ساده فراهم کنند.



اما با گذشت زمان مشکلات و معضلاتی در استفاده از این تاکسی‌ها به‌وجود آمد که صدای مسافران را درآورده است.



یکی از مشکلاتی که می‌تواند برای مسافر دردسرساز شود، اختلاف میان وضعیت اعلام‌ شده در اپلیکیشن و موقعیت واقعی خودرو است.



گاهی سامانه اعلام می‌کند «سفیر رسید»، در حالی که خودرو هنوز به مبدأ نرسیده و حتی ممکن است روی نقشه مشخص باشد که همچنان فاصله‌ای با محل مسافر دارد.



ممکن است علت این اتفاق اختلال اینترنت، خطای GPS یا مشکل در انتقال اطلاعات میان تلفن راننده و سامانه باشد، اما این مسئله نباید در نهایت به ضرر مسافر تمام شود.



مسافر نمی‌تواند مسئول اختلال اینترنت یا موقعیت‌یابی باشد و نباید بابت خطایی که خارج از کنترل اوست، زمان یا هزینه از دست بدهد.

مبنع: میزان