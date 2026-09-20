قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: مقاومت مردم با شکل دادن به نظم جدیدی در منطقه و جهان، باعث گشایش هایی در حوزه‌های‌ اقتصادی‌ و استراتژیک خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ محمدباقرقالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور اظهار داشت: در آستانه‌ سالروز آغاز جنگ تحمیلی اول علیه ملت مقاوم ایران در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ و هفته‌ دفاع مقدس هستیم. هفته‌ دفاع مقدس، صرفاً بازخوانی یک خاطره‌ تاریخی نیست؛ بلکه یک تجربه‌ زیسته و آزموده شده برای حراست از استقلال ‌و عزت ملی در برابر هجمه‌ دشمن است.

اگر دیروز، جبهه‌ نبرد در مرزهای جغرافیایی خلاصه میشد، امروز دفاع، شکلی سیال‌تر وعمیق‌تر یافته است. ۳۱ شهریور ۵۹، آغاز یک تهاجم ناجوانمردانه به ایران عزیز ما بود که تازه از استبداد رژیم منحوس پهلوی رهایی یافته بود. اما جنگ تحمیلی اول نه تنها ما را زمین‌گیر نکرد بلکه مقاومت و ایستادگی مردم در هشت سال دفاع مقدس موتور خودباوری و استقلال بنیادین مان را در ۴۰ سال گذشته روشن کرد و کشور را به اهداف عالی انقلاب نزدیک‌تر نمود.

امروز، در حال تکرار همان تجربه‌ تاریخی هستیم؛ با این تفاوت که این بار، مقاومت مردم ایران، نه تنها ضامن امنیت ایران است، بلکه با شکل دادن به نظم جدیدی در منطقه و جهان، باعث گشایش هایی در حوزه‌های‌ اقتصادی‌ و استراتژیک خواهدشد. این ایستادگی با ارزش و تاریخی مردم، همانطورکه در دهه‌ ۶۰ ایران مقتدر امروز را ساخت، امروز نیز ایران را به سطح جدیدی از اقتدارو شکوفایی خواهد رساند.

تقارن پرمعنای این ایام با اول مهر و بازگشایی مدارس، پیامی راهبردی در بطن خود دارد: کلاس درس، سنگر نوین دفاع مقدس و یکی از ارکان بازدارندگی ملی است. حضور دانش‌آموزان ایران در سنگرهای تعلیم و تربیت، پرچم ایستادگی ملت را برافراشته نگه میدارد.

ما اجازه نخواهیم داد توهمات دشمن، نبض زندگی، تولید و دانش این مرز و بوم را کُند کند؛ چرا که پویایی توقف‌ناپذیر مدارس، مظهر شکست راهبرد دشمن برای بازنمایی شرایط تعلیق است.

نگاهی که از جنگ سخن می‌گوید اما سازوکاری برای پایان مقتدرانه‌ آن ندارد و جریانی که نسخه‌ تسلیم و پذیرش شروط یک‌طرفه‌ دشمن را می‌پیچد، هر دو دچار خطای محاسباتی‌اند

خطای اول، کشور را در وضعیت بحران دائمی نگه میدارد و خطای دوم،منابع وعزت ملی را پیش‌کش دشمن می‌کند

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور در ادامه اظهار داشت؛

مردم عزیز! در هفت ماه گذشته نشان داده‌ایم که در برابر تجاوزگری دست‌بسته نیستیم. منطق ما در مواجهه با دشمن، پیشروی هوشمندانه و تحمیل اراده‌ ملت ایران است. اما متاسفانه در فضای نخبگانی ‌و سیاسی‌کشور، دو خطای راهبردی وجود دارد که هردو واقعیت را ساده‌انگاری میکنند.

نخست، نگاهی که از جنگ سخن می‌گوید اما هیچ افق و سازوکاری برای پایان مقتدرانه‌ آن ندارد. این نگاه با نفی هرگونه تعامل و دیپلماسی، بدون محاسبه‌ مقدورات عملاً کشور را به سمت فرسایش و جنگ بی‌پایان می‌برد. درنقطه‌ مقابل جریانی قرار دارد که دچار خطای کم‌برآوردی ازتوان ملی است؛ ایران را ضعیف می‌پندارد و با هراس‌افکنی، نسخه‌ تسلیم و پذیرش شروط یک‌طرفه‌ دشمن را می‌پیچد.

خطای اول، کشور را در وضعیت بحران دائمی نگه میدارد و خطای دوم، منابع و عزت ملی را پیش‌کش دشمن می‌کند و هر دو رویکرد خواسته‌ دشمن برای برهم زدن انسجام و اتحاد کشور را محقق می‌سازد.

دوگانه‌ جنگ یا مذاکره واقعی نیست

هم باید معقول ومتقدرانه جنگید و هم در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد| تا محقق نشدن شروط ایران، تنگه هرمز باز نخواهد شد



ما معتقدیم دوگانه‌ جنگ یا مذاکره واقعی نیست بلکه هم باید جنگید و هم مذاکره کرد. باید معقول ومتقدرانه جنگید و در زمان مناسب با اقتدار و عقلانیت مذاکره کرد. یعنی در لحظه‌ لازم با تمام توان نظامی که داریم، دشمن را عقب زده و به او ضرباتی مهلک وارد نماییم. اما در زمانی که پیروزی میدانی قابل توجه به دست آورده ایم و دشمن در ضعف است، با ابزار دیپلماسی، این امتیازات را تثبیت کنیم تا اینکه با تحمیل شکست به دشمن و همچنین تقویت مولفه های قدرت خود به مرحله‌ بازدارندگی برسیم.

امروز در صحنه‌ دیپلماسی نیز مواضع ما کاملاً روشن، عقلانی و غیرقابل‌معامله است. انتقال پیام‌ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی‌ها با صراحت به طرف مقابل انجام شده و دشمن به‌خوبی می‌داند که مسیر فریب و تحمیل یک‌طرفه بسته است و تا زمانی که این شروط محقق نشده و حقوق حقه‌ ملت ایران به رسمیت شناخته نشود و تعهدات آمریکایی‌ها اجرا نشود، هیچ روزنه‌ای برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه‌ هرمز وجود نخواهد داشت.

نظم کهنه‌ آمریکایی در غرب آسیا فروریخته است

مسیر آینده نه با التماس، بلکه با عقلانیت، شجاعت و مبارزه رقم خواهد خورد

امروز نظم کهنه‌ آمریکایی در غرب آسیا فروریخته و این کشورهای اسلامی منطقه هستند که باید نظم جدیدی را پیاده کنند. ما با تکیه بر اراده‌ تاریخی ملت، تدبیر فرماندهان شجاع در صحنه و با امید به نسلی که امروز در کلاسهای درس مدرسه و حوزه و دانشگاه نشسته است، نشان خواهیم داد که مسیر آینده نه با التماس، بلکه با عقلانیت، شجاعت و مبارزه رقم خواهد خورد.