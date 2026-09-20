یادگار امام به جاده تهران_قم متصل میشود
بزرگراه یادگار امام به جاده تهران - قم بهصورت مستقیم امتداد یافته و به پل شهید کاظمی (جاده تهران-قم) متصل شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۴۱| |
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به گزارش تابناک؛ بزرگراه یادگار امام از سال ۱۳۸۲ که عملیات اجرایی پروژه زیرگذر آن آغاز شد، تاکنون با مشکلات بسیار سخت و مهمی روبهرو بوده است.
در برنامه پیشبینی شده است تا این بزرگراه بتواند بهصورت مستقیم امتداد یافته و به پل شهید کاظمی (جاده تهران-قم) متصل شود.
منبع: تسنیم
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