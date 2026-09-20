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یادگار امام به جاده تهران_قم متصل می‌شود

بزرگراه یادگار امام به جاده تهران - قم به‌صورت مستقیم امتداد یافته و به پل شهید کاظمی (جاده تهران-قم) متصل شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۴۱
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3956 بازدید
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۳
مهدی چمران



به گزارش تابناک؛ بزرگراه یادگار امام از سال ۱۳۸۲ که عملیات اجرایی پروژه زیرگذر آن آغاز شد، تاکنون با مشکلات بسیار سخت و مهمی روبه‌رو بوده است.

در برنامه پیش‌بینی شده است تا این بزرگراه بتواند به‌صورت مستقیم امتداد یافته و به پل شهید کاظمی (جاده تهران-قم) متصل شود.

منبع: تسنیم

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مهدی چمران بزرگراه یادگار امام جاده تهران- قم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
13
پاسخ
اگه بشه عاليه
خيلي بار ترافيكي كم ميشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
9
پاسخ
یعنی بیست و سه ساله ؟!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
2
پاسخ
تشکر بابت این طرح بزرگ خدا قوت
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