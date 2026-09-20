بزرگراه یادگار امام به جاده تهران - قم به‌صورت مستقیم امتداد یافته و به پل شهید کاظمی (جاده تهران-قم) متصل شود.





به گزارش تابناک؛ بزرگراه یادگار امام از سال ۱۳۸۲ که عملیات اجرایی پروژه زیرگذر آن آغاز شد، تاکنون با مشکلات بسیار سخت و مهمی روبه‌رو بوده است.



در برنامه پیش‌بینی شده است تا این بزرگراه بتواند به‌صورت مستقیم امتداد یافته و به پل شهید کاظمی (جاده تهران-قم) متصل شود.

منبع: تسنیم