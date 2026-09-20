تصاویر پهپادی از قایق مهاجران در دریای مدیترانه

به گزارش تابناک؛ تصاویر پهپادی، لباس‌ها و وسایل شخصی باقی‌مانده در یک قایق خالی مهاجران را نشان می‌دهد؛ قایقی که پس از نجات سرنشینان آن توسط پلیس مالی ایتالیا در آب‌های میان سیسیل و مالت در دریای مدیترانه رها شده بود.



بر اساس گزارش «اینفو میگرنتس»، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۲۲ هزار مهاجر از مسیرهای دریایی وارد ایتالیا شده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. در همین بازه زمانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۴، بیش از دو برابر این تعداد به ایتالیا رسیده بودند.



طبق داده‌های کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان (UNHCR)، بیشتر مهاجرانی که از مسیرهای غیرقانونی دریایی وارد ایتالیا شده‌اند، سفر خود را از لیبی آغاز کرده‌اند و پس از آن تونس و الجزایر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.