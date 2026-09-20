حفظ صدرنشینی ایران با تساوی مقابل چین/ شاگردان عبدی زور بردن نداشتند

دیدار تیم‌های ملی زیر ۲۳ سال ایران و چین در دور دوم مسابقات گروهی فوتبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال امید ایران که در رقابت‌های فوتبال بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در گروه B قرار گرفته، در دومین دیدار خود از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (یکشنبه به وقت تهران) در ورزشگاه ویو کاریا ناگویا به مصاف چین رفت و به تساوی بدون گل دست یافت.

تیم امید ایران با این نتیجه ۴ امتیازی شد و صدر جدول گروه B این مسابقات را حفظ کرد.

حسین عبدی، سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال ایران در دومین دیدار از ترکیب محمد خلیفه، دانیال ایری، محمد امین حزباوی، فرزین معامله‌گری، ابوالفضل کوهی، مبین دهقان، امیرمحمد رزاقی‌نیا(۸۵_ مسعود محبی)، اسماعیل قلی‌زاده(۶۲_ سعید سحرخیزان)، عباس کهریزی(۴۰_ یوسف مزرعه)، امیرحسین حسین‌زاده(۸۵_ قاسم لطیفی) و پوریا شهرآبادی(۶۲_ کسری طاهری) استفاده کرد.

تیم ملی امید کشورمان نخستین دیدار خود را مقابل امارات ۳ بر یک با پیروزی پشت سر گذاشت و در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی را از ساعت ۹ روز چهارشنبه اول مهر مقابل کره شمالی برگزار می‌کند.