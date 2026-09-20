آژانس فدرال حمل و نقل هوایی روسیه اعلام کرد که به دلیل شرایط امنیتی در پی حملات پهپادی از سوی اوکراین فرودگاه‌های «شرمتیوو» و «ونوکوو» مسکو به‌طور موقت پذیرش و اعزام پرواز‌ها را متوقف کردند.

به گزارش تابناک؛ آژانس فدرال حمل‌ونقل هوایی روسیه اعلام کرد که در پی حملات از سوی اوکراین و شرایط امنیتی، پروازها در دو فرودگاه مسکو متوقف شده است.

به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آبزرور، پیش‌تر در ساعات پایانی یکشنبه‌شب به وقت محلی، پروازها در فرودگاه‌های «دوموددوو» و «ژوکوفسکی» مسکو دچار اختلال شده و سپس به روال عادی بازگشته بودند. به گفته سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، حدود ۲۰۰ پهپاد بر فراز پایتخت روسیه سرنگون شدند.

این حملات همچنین خسارات مادی به بار آورد، از جمله اصابت به پالایشگاه نفت مسکو که بنا بر گزارش‌ها دچار آتش‌سوزی شد و جان دو نفر را گرفت.

شهردار مسکو همچنین افزود که یک پهپاد به ساختمانی در منطقه بلوار «اورخوووی» برخورد کرد و موجب واکنش نیروهای امدادی شد.

منبع: ایسنا