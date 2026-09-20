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کد خبر: ۱۳۹۵۱۳۲
بازدید: ۴۶۰۱
نظرات: ۱

عکس: آغاز برداشت پسته در خراسان شمالی

با رسیدن زمان برداشت پسته، باغات خراسان شمالی رنگ و بوی رونق گرفته‌اند. امسال کشاورزان استان در حالی پای در فصل برداشت گذاشته‌اند که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۲ هزار تن پسته از ۶ هزار و ۳۴۲ هکتار از باغات بارور این منطقه استحصال شود.

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برچسب‌ها:
عکس مستند برداشت پسته خراسان شمالی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۱
غیر بهداشتی ترین روش ممکن برداشت وبسته بندی!!
بعد مردم این پسته ها رو توی دهنشون میکنن!!
پاسخ
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