عکس: آغاز برداشت پسته در خراسان شمالی
با رسیدن زمان برداشت پسته، باغات خراسان شمالی رنگ و بوی رونق گرفتهاند. امسال کشاورزان استان در حالی پای در فصل برداشت گذاشتهاند که پیشبینی میشود بیش از ۱۲ هزار تن پسته از ۶ هزار و ۳۴۲ هکتار از باغات بارور این منطقه استحصال شود.
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برچسبها:عکس مستند برداشت پسته خراسان شمالی
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