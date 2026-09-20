عکس: افتتاح موزه عروسکی ماریونت
با همکاری بنیاد رودکی و گروه تئاتر عروسکی آران، موزه عروسکی ماریونت روز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در تالار فردوسی تهران گشایش یافت؛ موزهای که با نمایش ۸۰۰ عروسک، مروری بر دو دهه تاریخ اپرای عروسکی در ایران به سرپرستی بهروز غریبپور است. عکس: سارا عبدالهی
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برچسبها:عکس خبری موزه عروسکی ماریونت تالار فردوسی
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