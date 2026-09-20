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افزایش حقوق نمایندگان مجلس+ جزییات

رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: موضوع افزایش حقوق نمایندگان مجلس صحت ندارد و خبر‌های منتشرشده در این زمینه را به صراحت تکذیب می‌کنم.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۲۸
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5688 بازدید
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۱۸
حقوق نمایندگان

به گزارش تابناک؛ احمد فاطمی  در نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری اظهار کرد: انتشار چنین اخباری در شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند موجب ایجاد نگرانی در جامعه شود؛ بنابراین نباید اجازه داد شایعات، فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه شخصاً از مجلس حقوق دریافت نمی‌کند، گفت: بنده عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و حقوق خود را از دانشگاه دریافت می‌کنم.

فاطمی تأکید کرد: موضوع افزایش حقوق نمایندگان صحت ندارد و خبرهای منتشرشده در این زمینه را به صراحت تکذیب می‌کنم.

وی در ادامه باتأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی و کارآفرینان به منابع بانکی، گفت: مقررات و فرآیندهای پیچیده بانکی نباید فعالان اقتصادی را درگیر کند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: واحدهای تولیدی و کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی با تلاش و روحیه جهادی در حال فعالیت هستند و باید مسیر دریافت تسهیلات برای آنها تسهیل شود.

موضوع افزایش حقوق نمایندگان مجلس صحت دارد؟

وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی افزود: بروکراسی پیچیده و برخی مقررات و بخشنامه‌های دست‌وپاگیر، روند حمایت از تولید را با مشکل مواجه کرده است و باید در این زمینه به سمت مقررات‌زدایی و ایجاد یک نظام بانکی چابک حرکت کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران ادامه داد: نظام بانکی باید بتواند متناسب با نیازهای جامعه، هم در حوزه تسهیلات خرد و هم در تأمین مالی طرح‌های بزرگ، پاسخگوی انتظارات مردم و فعالان اقتصادی باشد.

فاطمی بر ضرورت تداوم جلسات مشترک میان نمایندگان استان، مدیریت اجرایی، مدیران اقتصادی و شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای جمع‌بندی مسائل و انتقال مشکلات استان به سطح ملی است.

وی تصریح کرد: قرار است دیدگاه‌ها و مسائل مطرح‌شده در این جلسات در تهران و در نشست با مدیران ارشد بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌ها پیگیری شود تا برای رفع موانع موجود در مسیر تأمین مالی تولید تصمیمات مؤثرتری اتخاذ شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران خاطرنشان کرد: هدف نخست این است که روند پرداخت تسهیلات در استان سهل و روان شود و در گام بعد، راهکارهای اصلاح قوانین، ضوابط و مقررات بانکی در مسیر حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی دنبال شود.
 
منبع: ایرنا

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حقوق نمایندگان مجلس حقوق نمایندگان مجلس افزایش حقوق مجلس شورای اسلامی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
71
پاسخ
حقوق کفاف زندگی رو نمیده
دو جا کار می کنیم باز لنگ نون شب هستیم
این چه وضعیه آخه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
69
پاسخ
جالبه حقوق خودشونو افزایش میدن.مثلا نماینده مردم هستن.کارگر با 20 - 30 میلیون حقوق چیکار کنه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
69
پاسخ
نمایندگان چه نیازی به افزایش حقوق دارند؟ همه امکانات براشون مهیاست. اصلا نمیدوننن قیمتت اقلام اساسی مردم چند شده؟از هزاران رانت هم استفاده میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
63
پاسخ
فیش حقوقی اردیبهشت گذشته و آبان ماه آینده را منشتر کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
63
پاسخ
مردم از تکذیب شما می ترسند. تکذیب مساوی تایید است.
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
60
پاسخ
بر اساس کارکرد باشه یک پولی هم باید از نمایندگان گرفته بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
وقتی مجلس تعطیله اما حقوق با افزایش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
28
پاسخ
همسن نمایندگان‌در مجلس به تامین اجتماعی فشار بیاورند که طلب ماه اردبیهشت بازنشستگان را بدهد .
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
42
پاسخ
برای نماینده حقوق مهم نیست .. چیزای دیگه هست
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
34
پاسخ
مردم در فقر و فلاکت زندگی می‌کنند
بیشتر مردم از شرایط زندگی خود راضی نیستید

گرانی و تورم و فقر و فلاکت مردم را بیچاره کرده است

چرا هیچکس نمی‌خواهد کاری بکند؟
ناشناس
|
Japan
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
37
پاسخ
وقتی تکذیب میکنید یعنی حتماً انجام دادید و افزایش پیدا کرده.
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