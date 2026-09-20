En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

لایو اینستاگرام به قتل ختم شد؛

لایو اینستاگرام به قتل ختم شد و حالا جوانی که کمتر از ۱۸ سال دارد، پس از اعتراف به قتل دوستش پای میز محاکمه رفته است؛ متهم در دادگاه مدعی شد قصد کشتن مقتول را نداشته است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۲۶
| |
3851 بازدید
|
۱
بازداشت

به گزارش تابناک؛ جوانی که به خاطر لایو اینستاگرام با دوستش درگیر شده و او را به قتل رسانده است پای میز محاکمه رفت. یک سال پیش خبر درگیری خونینی بین چند مرد جوان در تهران به پلیس گزارش شد. در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد عامل قتل جوانی به نام بابک است که از قبل با مقتول درگیری داشته است.

پلیس بابک را بازداشت کرد. پسر جوان به قتل اعتراف کرد و گفت دعوا از اینستاگرام شروع شد و در خیابان با قتل پایان یافت. متهم که کمتر از ۱۸ سال دارد در توضیح آنچه اتفاق افتاد گفت: من قصد کشتن دوستم را نداشتم و همه‌چیز یک اتفاق بود.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی که امروز برگزار شد اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و درخواست قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رسید، او گفت: من قصد کشتن نداشتم. دعوای ما از لایو اینستاگرام شروع شد.

یک روز که سهیل قرص و مشروب خورده بود و در حال خودش نبود در لایو اینستاگرام فحاشی خیلی بدی به من کرد و از همان موقع درگیری ما شروع شد، اما در لایو اینستاگرام بود و ما علیه همدیگر لایو می‌گذاشتیم و فحش می‌دادیم و رجز می‌خواندیم تا اینکه روز حادثه دوستان‌مان پیشنهاد دادند با هم آشتی کنیم. آنها گفتند بهتر است این وضعیت را تمام کنیم. من هم قبول کردم.

سر قرار حاضر شدم. سهیل هم با چند دوستش آمده بود. بین دوستان من و دوستان او درگیری پیش آمد و این‌طور بود که دعوا بالا گرفت و یک چاقو سمت سهیل پرت کردم تا دعوا تمام شود و دیگر کتک نخورم. قصدم اصلاً این نبود که او را بکشم یا اذیتش کنم. بعد از گفته‌های متهم و وکیل او، قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

منبع: اعتماد آنلاین

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل لایو اینستاگرام لایو
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تشدید برخورد با لایوهای غیراخلاقی اینستاگرام
لایو اینستاگرام و مرگ دلخراش ۴ جوان نخبه
تهدید به انتشار تصاویر دختر جوان بعد از لایو اینستاگرامی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
4
28
پاسخ
انسان هایی که بد بزرگ شدن و بد تنربیت شدن و به انگل جامعه تبدیل شدن . نباشن بهتره
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qw2
tabnak.ir/005qw2