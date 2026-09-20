لایو اینستاگرام به قتل ختم شد و حالا جوانی که کمتر از ۱۸ سال دارد، پس از اعتراف به قتل دوستش پای میز محاکمه رفته است؛ متهم در دادگاه مدعی شد قصد کشتن مقتول را نداشته است.

به گزارش تابناک؛ جوانی که به خاطر لایو اینستاگرام با دوستش درگیر شده و او را به قتل رسانده است پای میز محاکمه رفت. یک سال پیش خبر درگیری خونینی بین چند مرد جوان در تهران به پلیس گزارش شد. در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد عامل قتل جوانی به نام بابک است که از قبل با مقتول درگیری داشته است.

پلیس بابک را بازداشت کرد. پسر جوان به قتل اعتراف کرد و گفت دعوا از اینستاگرام شروع شد و در خیابان با قتل پایان یافت. متهم که کمتر از ۱۸ سال دارد در توضیح آنچه اتفاق افتاد گفت: من قصد کشتن دوستم را نداشتم و همه‌چیز یک اتفاق بود.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی که امروز برگزار شد اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند و درخواست قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رسید، او گفت: من قصد کشتن نداشتم. دعوای ما از لایو اینستاگرام شروع شد.

یک روز که سهیل قرص و مشروب خورده بود و در حال خودش نبود در لایو اینستاگرام فحاشی خیلی بدی به من کرد و از همان موقع درگیری ما شروع شد، اما در لایو اینستاگرام بود و ما علیه همدیگر لایو می‌گذاشتیم و فحش می‌دادیم و رجز می‌خواندیم تا اینکه روز حادثه دوستان‌مان پیشنهاد دادند با هم آشتی کنیم. آنها گفتند بهتر است این وضعیت را تمام کنیم. من هم قبول کردم.

سر قرار حاضر شدم. سهیل هم با چند دوستش آمده بود. بین دوستان من و دوستان او درگیری پیش آمد و این‌طور بود که دعوا بالا گرفت و یک چاقو سمت سهیل پرت کردم تا دعوا تمام شود و دیگر کتک نخورم. قصدم اصلاً این نبود که او را بکشم یا اذیتش کنم. بعد از گفته‌های متهم و وکیل او، قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

منبع: اعتماد آنلاین