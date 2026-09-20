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واکنش حوزه علمیه تهران به ماراتن بوستان ولایت

واکنش حوزه علمیه تهران به ماراتن بوستان ولایت با انتشار بیانیه‌ای همراه شد و این نهاد با انتقاد از نحوه برگزاری این رویداد، خواستار برخورد قضایی با عوامل و مجموعه‌های دخیل در آن شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۲۵
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4770 بازدید
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۱۶
ماراتن

به گزارش تابناک؛ مدیریت حوزه علمیه تهران در واکنش به برگزاری ماراتن بوستان ولایت، خواستار برخورد قضایی با عوامل این رویداد شد. 

این نهاد با محکوم کردن آنچه «هنجارشکنی» و رعایت‌نشدن موازین شرعی خواند، از قوه قضاییه خواست «با قاطعیت، دقت، سرعت و بدون ملاحظه» با افراد و مجموعه‌های دخیل، برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشد.

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ماراتن بوستان ولایت حوزه علمیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
15
149
پاسخ
خیلی هم عالی ...از زعمای قم و حوزویان محترم خواهشمندیم در ارتباط با تورم و فساد هم نظری بدهید
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ایشان فرمودند با تورم هم برخورد شود.
کلا ایشان نظرشان برخورد است
با سرعت و دقت و قاطعیت
سایر موارد هم برخورد شود
کلا برخورد شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
به تامین اجتماعی هم بگید پول کارگر بدهن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
13
147
پاسخ
اگر بهتون بر نمی خوره در مورد گرانی هم صحبت بفرمایید. با تشکر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
گرونی رو از اون 16میلیون نفر بپرس نه از حوزه علمیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
گرانی را باید ازونی پرسید که حقوق خوب میگیره وپاداش وکار هم نمیکنه
گروسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
102
27
پاسخ
متاسفانه بی حیایی، داره عادی میشه. یعنی شده!!!


خدمت اون دوستانی هم که فاز روشنفکری دارند که: «چرا حوزه در مورد گرانی و فساد و تورم موضع نمیگیره»

عرض میکنم که آیا شما خبر دارید که حوزه در مورد گرانی و فساد و تورم بی تفاوت بوده.

یا اینکه فقط اخبار را از اسرائیل نشنال پیگیری میکنید؟؟؟؟؟
.
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
حیا ربطی به حجاب ندارد این هم مغالطه ای است که شماها درست کرده اید اگر اینجوری باشد همه مردم دنیا به جز شما بی حیا هستند چینی ها بگیر تا افریقایی ها همه بی حیا هستند
میلاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ما از شما پیگیری میکنیم، بفرمایید موضعشون در مورد گرامی و تورم چی بوده؟
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
هرکس با حجاب هست الزاما عفیف نیست . و بالعکس
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
11
65
پاسخ
الان دختر و پسر برن ورزشگاه کنار هم بنشینند و شعار بدهند یا کنار هم توی خیابون راه پیمایی کنند هنجار شکنی نیست ولی اگر کنار هم در یک رقابت ورزشی بدوند هنجار شکنی و عبور از خطوط قرمز آقایونه؟
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
3
29
پاسخ
در خصوص این تورم و گرانی و افزایش وحشتناک قیمت ها و ...... حوزه های علمیه نظری، دیدگاهی، اعتراضی و .... ندارند

نیازی نیست بیانیه بدهند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
25
پاسخ
تورم تورم تورم - شما اقتصاد مردم مسکن مردم اشتغال جوانان مشکل ازدواج مشکل فرونشست و .... رو اول حل کن بعد به فکر چیزای دیگه باش خواهشا
زینب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
22
8
پاسخ
دیدن همچین تصاویری واقعا ناراحت کننده هست، حتما باید پیگیری جدی بشه، این چه وضعشه؟؟!! شورش و دیگه دارن درمیارن، میخوان مسابقه ورزشی بدن خب برن پارک بانوان، اینا دردشون ورزش نیست، مرض دارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تو ناراحتی نگاه نکن کسی هم ازت دعوت نکرده بری اونجا ناراحت بشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
14
5
پاسخ
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