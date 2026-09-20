واکنش حوزه علمیه تهران به ماراتن بوستان ولایت با انتشار بیانیه‌ای همراه شد و این نهاد با انتقاد از نحوه برگزاری این رویداد، خواستار برخورد قضایی با عوامل و مجموعه‌های دخیل در آن شد.

به گزارش تابناک؛ مدیریت حوزه علمیه تهران در واکنش به برگزاری ماراتن بوستان ولایت، خواستار برخورد قضایی با عوامل این رویداد شد.



این نهاد با محکوم کردن آنچه «هنجارشکنی» و رعایت‌نشدن موازین شرعی خواند، از قوه قضاییه خواست «با قاطعیت، دقت، سرعت و بدون ملاحظه» با افراد و مجموعه‌های دخیل، برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشد.