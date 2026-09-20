واکنش حوزه علمیه تهران به ماراتن بوستان ولایت
واکنش حوزه علمیه تهران به ماراتن بوستان ولایت با انتشار بیانیهای همراه شد و این نهاد با انتقاد از نحوه برگزاری این رویداد، خواستار برخورد قضایی با عوامل و مجموعههای دخیل در آن شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۲۵| |
4770 بازدید
به گزارش تابناک؛ مدیریت حوزه علمیه تهران در واکنش به برگزاری ماراتن بوستان ولایت، خواستار برخورد قضایی با عوامل این رویداد شد.
این نهاد با محکوم کردن آنچه «هنجارشکنی» و رعایتنشدن موازین شرعی خواند، از قوه قضاییه خواست «با قاطعیت، دقت، سرعت و بدون ملاحظه» با افراد و مجموعههای دخیل، برخورد قانونی و بازدارنده داشته باشد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۶
خیلی هم عالی ...از زعمای قم و حوزویان محترم خواهشمندیم در ارتباط با تورم و فساد هم نظری بدهید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
کلا ایشان نظرشان برخورد است
با سرعت و دقت و قاطعیت
سایر موارد هم برخورد شود
کلا برخورد شود
ناشناس| |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اگر بهتون بر نمی خوره در مورد گرانی هم صحبت بفرمایید. با تشکر
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس| |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
متاسفانه بی حیایی، داره عادی میشه. یعنی شده!!!
خدمت اون دوستانی هم که فاز روشنفکری دارند که: «چرا حوزه در مورد گرانی و فساد و تورم موضع نمیگیره»
عرض میکنم که آیا شما خبر دارید که حوزه در مورد گرانی و فساد و تورم بی تفاوت بوده.
یا اینکه فقط اخبار را از اسرائیل نشنال پیگیری میکنید؟؟؟؟؟
.
خدمت اون دوستانی هم که فاز روشنفکری دارند که: «چرا حوزه در مورد گرانی و فساد و تورم موضع نمیگیره»
عرض میکنم که آیا شما خبر دارید که حوزه در مورد گرانی و فساد و تورم بی تفاوت بوده.
یا اینکه فقط اخبار را از اسرائیل نشنال پیگیری میکنید؟؟؟؟؟
.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
میلاد| |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
حسن| |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
الان دختر و پسر برن ورزشگاه کنار هم بنشینند و شعار بدهند یا کنار هم توی خیابون راه پیمایی کنند هنجار شکنی نیست ولی اگر کنار هم در یک رقابت ورزشی بدوند هنجار شکنی و عبور از خطوط قرمز آقایونه؟
در خصوص این تورم و گرانی و افزایش وحشتناک قیمت ها و ...... حوزه های علمیه نظری، دیدگاهی، اعتراضی و .... ندارند
نیازی نیست بیانیه بدهند؟
نیازی نیست بیانیه بدهند؟
تورم تورم تورم - شما اقتصاد مردم مسکن مردم اشتغال جوانان مشکل ازدواج مشکل فرونشست و .... رو اول حل کن بعد به فکر چیزای دیگه باش خواهشا
دیدن همچین تصاویری واقعا ناراحت کننده هست، حتما باید پیگیری جدی بشه، این چه وضعشه؟؟!! شورش و دیگه دارن درمیارن، میخوان مسابقه ورزشی بدن خب برن پارک بانوان، اینا دردشون ورزش نیست، مرض دارن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟