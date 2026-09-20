آتش راز جنایت قتل زن ۴۴ ساله را لو داد
به گزارش تابناک؛ شب گذشته، اهالی ساکن در یکی ازمجتمعهای مسکونی واقع درخیابان اقدسیه۵۳، متوجه دود غلیظی شدند که از واحد آپارتمانی بیرون میزد. آنها بلافاصله با امدادگران آتش نشانی تماس گرفتند و بدین ترتیب با حضورسریع گروهی از نجاتگران آتش نشانی عملیات خاموش کردن شعلههای آتش آغازشد، اما طولی نکشید که پیکر سوخته زنی روی تختخواب از یک ماجرای جنایی پرده برداشت چرا که دستهای زن مذکور در اتاق خواب بسته شده و شال گردنی نیز دور گردنش قرارداشت.
دقایقی بعد با اعلام این خبر به قاضی ویژه قتل عمد مشهد، بی درنگ قاضی وحید خاکشور به همراه گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی پلیس آگاهی به سرپرستی سروان منفرد (افسر پرونده) عازم محل وقوع جنایت شدند و این گونه تحقیقات قضایی درمسیرکنکاشهای جنایی قرارگرفت. بررسیهای مقدماتی حکایت ازآن داشت که مهاجمان ناشناس وارد منزل اجارهای درمجتمع مسکونی شدهاند و زن۴۴ساله را که «میترا» نام داشت با ضربات چاقو به قتل رساندهاند.
خیلی زود و با دستورهای ویژه قاضی شعبه۲۵۸ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد، جستوجوها برای یافتن اثری ازمهاجمان ناشناس درحالی شروع شد که گربه خانگی این زن نیز بر اثردود گرفتگی منزل خفه شده بود، اما دو حیوان خانگی دیگر هنوز زنده بودند که تحویل یکی ازساکنان مجتمع شدند. ادامه تحقیقات نشان داد:زن مذکور به همراه مادرش از مدتی قبل در واحد آپارتمانی اجارهای زندگی میکرد، اما به دلیل قطع برق بر اثر آتش سوزی تحقیقات بیشتر در این باره به صبح روز عد موکول شد.
منبع: رکنا