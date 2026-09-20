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تابستان تمام شد؛ حقوق‌ها ترمیم نشد!

طبق برنامه‌ قرار بود شهریورماه وضعیت دستمزد کارگران با توجه به تغییرات تورمی و هزینه سبد معیشت بررسی شود، اما با نزدیک شدن به پایان این ماه هنوز تصمیم تازه‌ای برای افزایش مزد اعلام نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۲۳
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2912 بازدید
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۱۲
ترمیم دستمزد

به گزارش تابناک؛ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد تعیین شد؛ رقمی که در زمان تصویب، یکی از بالاترین افزایش‌های مزدی سال‌های اخیر بود. با این حال از همان زمان موضوع بازنگری مزد در شهریورماه مطرح شد تا در صورت افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی، وضعیت دستمزد دوباره بررسی شود. 

اکنون شهریور به روزهای پایانی رسیده، اما هنوز رقم تازه‌ای برای مزد تصویب نشده است. این در حالی است که فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی، به‌ویژه در بخش خوراک و مسکن، همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای کارگری است.

بر اساس آمارهای تورمی، در مردادماه تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به حدود ۸۹ درصد رسید و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرد. معنای این اعداد برای خانوار کارگری این است که بخشی از افزایش مزد ابتدای سال، در ماه‌های بعد تحت تاثیر رشد قیمت کالاها و خدمات از بین رفته است.

در سبد مزدی امسال، حداقل مزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن نیز به ۳ میلیون تومان رسید، اما بن کارگری همچنان ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در مقابل، سبد معیشت خانوار کارگری که در زمان تعیین مزد حدود ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود، با توجه به تحولات قیمتی ماه‌های اخیر نیازمند بازنگری است.

البته وعده شهریور به معنای افزایش خودکار مزد در مهرماه نبود. آنچه در سازوکار تعیین مزد پیش‌بینی شده، امکان بررسی دوباره شرایط اقتصادی و برگزاری جلسه شورای عالی کار است. بنابراین افزایش جدید نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری مجدد شرکای اجتماعی در این شورا خواهد بود.

ماده ۴۱ قانون کار؛ راهی برای فرار از بن‌بست؟

از منظر حقوقی نیز ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را با توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار مورد توجه قرار داده است. همزمان قانون کار امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده شورای عالی کار را نیز پیش‌بینی کرده است. نمایندگان کارگری بر همین اساس معتقدند در شرایط تورمی، امکان بازنگری مزد نباید صرفاً به پایان سال محدود شود.

در مقابل، افزایش دوباره دستمزد بدون درنظر گرفتن آثار آن بر هزینه تولید، قیمت کالاها و وضعیت بنگاه‌ها می‌تواند محل مناقشه باشد. به همین دلیل، تصمیم درباره ترمیم مزد نیازمند محاسبه دوباره فاصله میان درآمد کارگران و هزینه واقعی زندگی است.

موضوع اصلی اکنون فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه قدرت خرید دستمزدی است که در ابتدای سال تعیین شده است. هرچه تصمیم‌گیری درباره بازنگری مزد بیشتر به تعویق بیفتد، فاصله میان مزد اسمی و قدرت خرید واقعی کارگران نیز بیشتر خواهد شد.
منبع: همشهری

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برچسب ها
ترمیم دستمزد تورم دستمزد حقوق دستمزد کارگران حداقل دستمزد معیشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
11
پاسخ
دولت افتاده به وعده فروشی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
8
پاسخ
فعلا دولت کنونی داره با روش دولت روحانی سرمایه های ملت رو می کشونه تو بورس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
12
پاسخ
هر کی حقوق میخاد از اینجا بره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
11
پاسخ
ولاه چند ساله افزایش حقوق کارگران از کارمندان دولت بهتر شده...یه فکری به حال کارمندان بکنید دولت هر سال ۲۰ درصد افزایش میده
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
این اخر خط است تا همه بفهمند پرداختی دستمزد بر اساس توان بنگاهها و وضعیت اقتصاد کلان است نه ارزو و شعار هر چه مازاد بر ان باشد باید از طریق حذف یارانه های قیمتی و باز توزیع عایدات حاصل از ان تامین شود نه مکانیزم حقوق و دستمزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
9
پاسخ
زهی خیال باطل. اما مال مسئولین خووووووووووب ترمیم شد
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
آره دیگه مجلس خوووب ترمیم شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
3
پاسخ
من کارمند دانشگاه دولتی با مدرک فوق لیسانس با 19 سال سابقه کار و رسته فنی مهندسی در حال حاضر 33 میلیون حکم من است بدون هیچ مزایا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
وای به کجا رسیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
5
پاسخ
دستمزد کم کارگران و معلمان بدبخت
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
4
پاسخ
با درود
عمر ما تمام شد و مشکل معیشت حل نشد
ناشناس
|
Japan
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
6
پاسخ
ترمیم که شد ولی برای نمایندگان مجلس
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