عکس: جاده افسانه‌ای بائوباب‌ها در ماداگاسکار

درختان بائوباب که در زبان محلی ماداگاسکار به «مادر جنگل» شهرت دارند، نه‌تنها نمادی از سازگاری طبیعت با اقلیم خشک، بلکه اکنون به جاذبه‌ای جهانی در حومه شهر مورونداوا تبدیل شده‌اند؛ جایی که این غول‌های گیاهی، جاده‌ای افسانه‌ای را در دل طبیعت آفریقا رقم زده‌اند.