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کد خبر: ۱۳۹۵۱۲۲
بازدید: ۵۵۵۳
نظرات: ۱

عکس: جاده افسانه‌ای بائوباب‌ها در ماداگاسکار

درختان بائوباب که در زبان محلی ماداگاسکار به «مادر جنگل» شهرت دارند، نه‌تنها نمادی از سازگاری طبیعت با اقلیم خشک، بلکه اکنون به جاذبه‌ای جهانی در حومه شهر مورونداوا تبدیل شده‌اند؛ جایی که این غول‌های گیاهی، جاده‌ای افسانه‌ای را در دل طبیعت آفریقا رقم زده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل خیابان بائوباب‌ها ماداگاسکار مادر جنگل
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳
انشاءالله شر ترامپ و آمریکا و اسرائیل از سر دنیا کم شود ، بریم جهان گردی
پاسخ
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