بارش باران پراکنده در ۴ استان

بارش باران و رگبار طی روزهای آینده در بخش‌هایی از کشور پیش‌بینی شده است؛ همچنین وزش باد شدید در چند منطقه و احتمال وقوع گردوخاک، از مهم‌ترین پدیده‌های جوی مورد انتظار خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان، با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد:، طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور، آسمان صاف تا کمی ابری همراه با جوی آرام پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز و فردا در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال خراسان شمالی، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: روز‌های یکشنبه و دوشنبه در ارتفاعات جنوب کرمان و شمال هرمزگان، در ساعات بعد از ظهر، رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی وجود دارد.

ضیائیان ادامه داد: روز پنجشنبه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش باران برای این مناطق پیش‌بینی می‌شود و از امروز تا سه‌شنبه، برخی نقاط در غرب، جنوب غرب، مرکز و شرق و روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد، پدیده گردوخاک دور از انتظار نیست.

منبع: ایمنا