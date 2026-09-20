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بارش باران پراکنده در ۴ استان

بارش باران و رگبار طی روزهای آینده در بخش‌هایی از کشور پیش‌بینی شده است؛ همچنین وزش باد شدید در چند منطقه و احتمال وقوع گردوخاک، از مهم‌ترین پدیده‌های جوی مورد انتظار خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۲۰
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بارش باران پراکنده در ۴ استان

به گزارش تابناک؛ صادق ضیائیان، با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور بر اساس جدیدترین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد:، طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور، آسمان صاف تا کمی ابری همراه با جوی آرام پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز و فردا در استان‌های ساحلی دریای خزر و شمال خراسان شمالی، افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: روز‌های یکشنبه و دوشنبه در ارتفاعات جنوب کرمان و شمال هرمزگان، در ساعات بعد از ظهر، رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی وجود دارد.

ضیائیان ادامه داد: روز پنجشنبه با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش باران برای این مناطق پیش‌بینی می‌شود و از امروز تا سه‌شنبه، برخی نقاط در غرب، جنوب غرب، مرکز و شرق و روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و شرق کشور، در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد، پدیده گردوخاک دور از انتظار نیست.

منبع: ایمنا

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بارش باران وزش باد گردوخاک
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