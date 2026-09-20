قتل زن میانسال در پاتوق سیاه

به گزارش تابناک؛ عصر روزگذشته، زنی باپیکر زخمی و خون آلود ازمنزل مسکونی بیرون آمد تا شاید بتواند جان خود را نجات دهد، اما قبل ازآن که کلامی برزبان براند مقابل منزل نقش برزمین شد. اهالی محل با دیدن این ماجرای هولناک، بلافاصله با نیرو‌های اورژانس تماس گرفتند و بدین ترتیب پیکرنیمه جان وزخمی زن۵۵ساله که «منیر» نام داشت به بیمارستان شهید هاشمی نژاد انتقال یافت، اما تلاش کادردرمانی برای نجات وی به نتیجه نرسید و این زن براثرعوارض ناشی ازاصابت تیغه چاقو به قفسه سینه اش جان سپرد. طولی نکشیدکه با حضورقاضی ویژه قتل عمد درمرکزدرمانی، بررسی‌های جنایی آغازشد وگروهی ازکارآگاهان پلیس آگاهی نیز به سرپرستی ستوان علی سیفی (افسرپرونده) نیزدرکنارمقام قضایی قرارگرفتند.

دامنه تحقیات اولیه کارآگاهان که با دستورمستقیم قاضی وحید خاکشورادامه داشت درحالی به منطقه اسماعیل آباد کشید که برخی از اهالی محل مدعی شدند برخی از افراد معتاد به منزل مذکور رفت وآمد داشتند به گونه‌ای که آن مکان تبدیل به پاتوق سیاه شده بود.

بررسی‌های تخصصی برای شناسایی عامل یا عاملان قتل زن میانسال با دستور‌های محرمانه مقام قضایی وزیرنظر سرهنگ نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی) ادامه دارد.

منبع: رکنا