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چرا صداوسیما سراغ صدای میانه جامعه نمی‌رود؟

«طیف خاکستری»؛ شهروندانی هستند که نه از دایره تعلق ملی و فرهنگی بیرون‌اند و نه لزوماً در شمار مخاطبان ثابت و همیشگی پیام‌های رسمی قرار می‌گیرند. آنان درباره هر مسئله، متناسب با تجربه زیسته، کیفیت عملکردها، شیوه مواجهه مسئولان و میزان اقناع‌کنندگی روایت‌ها داوری می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۱۶
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2894 بازدید
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۹
روزنامه خراسان

به گزارش تابناک؛  در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای، معمولاً از بخشی از جامعه با عنوان «طیف خاکستری» یاد می‌شود؛ تعبیری که گاه ممکن است به‌اشتباه، بی‌تفاوتی یا فقدان تعلق را به ذهن متبادر کند. حال آن‌که این طیف را می‌توان صداهای میانی جامعه نامید؛ شهروندانی که نه از دایره تعلق ملی و فرهنگی بیرون‌اند و نه لزوماً در شمار مخاطبان ثابت و همیشگی پیام‌های رسمی قرار می‌گیرند. آنان درباره هر مسئله، متناسب با تجربه زیسته، کیفیت عملکردها، شیوه مواجهه مسئولان و میزان اقناع‌کنندگی روایت‌ها داوری می‌کنند. 

اهمیت این گروه در آن است که بخش مهمی از سرمایه اجتماعی، امید عمومی و ظرفیت شکل‌گیری تفاهم ملی در میان آنان قرار دارد. جلب اعتماد این طیف، بیش از آن‌که به تکرار پیام‌های آشنا نیازمند باشد، در گرو فهم زبان، دغدغه‌ها و اقتضائات زندگی روزمره آنان است. در واقع، حکمرانی فرهنگی زمانی به بلوغ می‌رسد که تنها با مخاطبان همراه سخن نگوید، بلکه برای شنیدن و همراه‌کردن کسانی نیز تدبیر کند که هنوز در میانه میدان ایستاده‌اند.

این ضرورت درباره رسانه ملی اهمیتی دوچندان دارد. رسانه‌ای که در عنوان و مأموریت خود «ملی» و به تعبیر رهبرشهید، به مثابه «دانشگاه عمومی» است، باید بتواند تصویر و صدای طیف‌های گوناگون جامعه را در قاب خود جای دهد. تولید برنامه صرفاً برای مخاطب وفادار، هرچند ضروری است، برای تحقق مرجعیت رسانه‌ای کفایت نمی‌کند.

 رسانه ملی باید چنان گستره‌ای از روایت‌ها، چهره‌ها، قالب‌ها و موضوعات را عرضه کند که شهروند دارای سلیقه متفاوت نیز آن را متعلق به خود بداند. بازنمایی مسائل واقعی مردم، شنیدن پرسش‌های دشوار، به‌رسمیت‌شناختن تفاوت نسل‌ها و پرهیز از تقسیم جامعه به دوگانه‌های ساده‌ساز، می‌تواند دامنه نفوذ و قدرت اقناع رسانه را افزایش دهد.


 
صداهای میانی را بشنویم

توجه به صداهای میانی، عدول از اصول نیست؛ بلکه تدبیری برای گسترش دایره مخاطبان همان اصول است. گاه شیوه بیان یک حقیقت، به اندازه خود آن حقیقت در پذیرش اجتماعی‌اش نقش دارد. حکمرانی فرهنگی بیش از هر چیز، هنر تبدیل ارزش‌های مشترک به تجربه‌ای عمومی، ملموس و پذیرفتنی است. در این مسیر، آنان که هنوز مخاطب ثابت روایت رسمی نشده‌اند، نه حاشیه جامعه، بلکه یکی از مهم‌ترین میدان‌های گفت‌وگو و سرمایه‌گذاری فرهنگی‌اند. رسانه و حکمران خردمند، پیش از آن‌که این صداها را از دور نظاره کند، راه گفت‌وگو با آنان را می‌گشاید؛ زیرا استحکام خانه، تنها به همراهی نزدیک‌ترین اعضا نیست، بلکه به احساس تعلق همه کسانی وابسته است که زیر سقف آن زندگی می‌کنند. 
منبع: روزنامه خراسان

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برچسب ها
روزنامه خراسان طیف خاکستری صداوسیما مردم داری جامعه مردم مخاطب صداوسیما
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
بیکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
27
پاسخ
کدوم صدا و سیما؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
10
پاسخ
کدوم میانه
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
17
4
پاسخ
صدا سیما تو خیابان هست و بس جایی که باید باشد حرف حق را از زبان میانه جامعه بشنود گران است پس باید ایستادگی کند و بالاتر یا میانه تر نرود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
24
پاسخ
حرف میانه را بشنوه که باید 180 درجه تو همه چی تغییر مسیر بده و بدن!
ترجیح میدن همین جوری از این ستون به اون ستون برن ببینند چی میشه. بیست سی سالی هست هیچ مساله ای تو مملکت ریشه ای حل نشده. اینم روش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
23
پاسخ
چون نماينده يك درصد مردمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
22
پاسخ
صدا سیمای میلی !!!?؟؟را امیدی نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
خیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
16
2
پاسخ
کی همچین حرفی زده؟کدوم میانه؟لطفا یک میانه نشون بدید؟چیزی بنام میانه مطلقا وابدا نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
5
پاسخ
روزنامه خراسان مگه الان درد مردم حرف زدنه؟؟ حرف که شما روزنامه ها و مدیران یکسره میزنید...مردم از مسئولین کار میخوان کار کار
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