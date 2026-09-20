ترامپ زودتر از موعد به کاخ سفید بازگشت
به گزارش تابناک؛ کاخ سفید دلیلی برای بازگشت سریع دونالد ترامپ از تعطیلات آخر هفته خود اعلام نکرده و هنوز مشخص نیست بازگشت ترامپ به هشدارهای جهانی وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور مربوط می شود یا نه؟!
وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه با صدور هشداری فوری، از شهروندان آمریکایی خواست تا به دلیل تداوم اختلال در فعالیت فرودگاههای سراسر خاورمیانه بر اثر درگیریها، وضعیت پروازها و برنامههای سفر خود را مجدداً بررسی کنند.
این وزارتخانه در اطلاعیه خود از شهروندان آمریکایی حاضر در منطقه خواست تا ضمن حفظ هوشیاری، برای تغییرات ناگهانی از جمله لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلالات گستردهتر در سفر آمادگی داشته باشند.
کاخ سفید برنامه ترامپ را بهروزرسانی و اعلام کرده است که او به جای عصر یکشنبه، عصر شنبه به محل کار خود بازخواهد گشت.
قرار است او با بالگرد ریاست جمهوری«مارین وان» در محوطه «اِلیپس» در کاخ سفید فرود آید و خبرنگاران کاخ سفید نیز ساعت ۱۹:۰۰ به وقت محلی با وی گفت وگو خواهند کرد.
منبع: مهر