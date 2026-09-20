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ترامپ زودتر از موعد به کاخ سفید بازگشت

رسانه آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ ناگهان تعطیلات آخر هفته خود در اقامتگاه ریاست‌جمهوری در «کمپ دیوید» را به پایان رسانده و زودتر از موقع به کاخ سفید بازگشته است.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۱۲
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5235 بازدید
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۵
ترامپ

به گزارش تابناک؛ کاخ سفید دلیلی برای بازگشت سریع دونالد ترامپ از تعطیلات آخر هفته خود اعلام نکرده و هنوز مشخص نیست بازگشت ترامپ به هشدارهای جهانی وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور مربوط می شود یا نه؟!

وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه با صدور هشداری فوری، از شهروندان آمریکایی خواست تا به دلیل تداوم اختلال در فعالیت فرودگاه‌های سراسر خاورمیانه بر اثر درگیری‌ها، وضعیت پروازها و برنامه‌های سفر خود را مجدداً بررسی کنند.

این وزارتخانه در اطلاعیه خود از شهروندان آمریکایی حاضر در منطقه خواست تا ضمن حفظ هوشیاری، برای تغییرات ناگهانی از جمله لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلالات گسترده‌تر در سفر آمادگی داشته باشند.

کاخ سفید برنامه ترامپ را به‌روزرسانی و اعلام کرده است که او به‌ جای عصر یکشنبه، عصر شنبه به محل کار خود بازخواهد گشت.

قرار است او با بالگرد ریاست جمهوری«مارین وان» در محوطه «اِلیپس» در کاخ سفید فرود آید و خبرنگاران کاخ سفید نیز ساعت ۱۹:۰۰ به وقت محلی با وی گفت وگو خواهند کرد.

منبع: مهر

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ترامپ کاخ سفید تعطیلات آخر هفته ترامپ شهروندان آمریکایی لغو پرواز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
5
10
پاسخ
آمادگی نیروهای نظامی ما باید صد در صد باشه. ولی من حدس میزنم، الان هدفش حمله به یمن هست. احتمالا مشاورانش بهش گفتند خالی کردن پشت عربستان باعث شده متحدان از ما ناامید شوند. برای همین تصمیم گرفته حمله سختی به یمن کنه. یمنی ها باید مراقب باشندو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
13
پاسخ
خدا رحم کنه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
9
4
پاسخ
چرا همه چیز رو بزرگ می کنید . رو دل کرده برگشته از تعطیلات . مگه این مردک میخواد به جای حمله کنه از قل واکنشی نشون میده که شما بفهمین ؟
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
4
16
پاسخ
دلاور مردان ایران زمین به هوش باشید. از این‌ بیشرف انتظاری نیست. اعتمادی نکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
2
پاسخ
آن شاالله که حضرت عزرائیل هم برای گرفتن جان ترامپ وحشی کودک کش تعجیل کند.
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