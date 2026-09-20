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واژگونی اتوبوس بم-مشهد+ جزییات

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان از واژگون شدن یک اتوبوس در محور راور ـ دیگ‌رستم خبر داد و گفت: گزارش اولیه نشان می‌دهد این حادثه ۴۸ مصدوم دارد.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۰۹
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تصادف

به گزارش تابناک؛ رضا فلاح گفت: ساعت ٢٠:۴١ امشب، شنبه ٢٨ شهریورماه ۱۴۰۵، یک دستگاه اتوبوس با مبدأ بم و مقصد مشهد در کیلومتر ٢٠ محور راور–دیگ رستم واژگون شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان عنوان کرد: بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس و خودروی نجات هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و نجاتگران ١٠ مصدوم را درمان سرپایی و ٧ مصدوم را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند. این حادثه ۴۸ مصدوم داشته است.

منبع: فارس

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تصادف واژگونی اتوبوس مشهد بم مصدومان حوادث جاده ای
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