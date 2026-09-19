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کد خبر:۱۳۹۵۱۰۷
کد خبر:۱۳۹۵۱۰۷
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نظرات: ۳
نبض خبر

تصاویر تازه پرواز یوفوها در آسمان

به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پنتاگون مجموعه تازه‌ای از اسناد و تصاویر محرمانه از «اشیای پرنده ناشناس» را منتشر کرد. ششمین مجموعه از این اسناد شامل گزارش‌هایی از سال 1952 به بعد است. بعضی از این تصاویر را دلبرت سی نیوهاوس، افسر ارشد نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی ترمنتون در ایالت یوتای آمریکا ثبت کرده است. این فیلم مدتی بعد به نیروی هوایی آمریکا تحویل داده شد و بعدها به یکی از موارد تصویری مورد بررسی در پروژه «بلو بوک» تبدیل شد. «بلو بوک» برنامه‌ای بود که نیروی هوایی آمریکا برای تحقیق درباره گزارش‌های مربوط به «اشیای ناشناس پرنده» اجرا می‌کرد و از سال 1952 تا 1959 ادامه داشت. با این حال، کیفیت و جزئیات محدود فیلم و نبود نقاط مرجع ثابت در تصویر باعث شد محققان نتوانند به نتیجه قطعی درباره ماهیت این اشیا
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برچسب‌ها:
نبض خبر یوفو اشیای ناشناس ویدیو پنتاگون
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
2
پاسخ
یوفوها به آمریکاییها علاقه دارند یا آمریکاییها به اونها . چرا بقیه کره ی زمین یوفو موفو ندارد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اول نگاه کن بعد نظر بده، یکی از فیلمها نوشته middle east 2025، یعنی خاور میانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
1
پاسخ
معمولا با همگانی کردن اسناد محرمانه ابهامات در اون مسئله از بین میره یا کمتر میشه اما تمام تصاویر پخش شده در مورد یوفو ها باعث گمراهی بیشتر شدند. من فکر میکنم این مزخرفات بیشر تبلیغاتی برای ترامپ باشه تا رو کردن اسناد محرمانه
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