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کد خبر:۱۳۹۵۱۰۶
کد خبر:۱۳۹۵۱۰۶
18218 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا را ببینید

جنجال حجاب استایل‌ها در رزمایش جانفدا و یکی از ویدیوهای اعتراضی که در این زمینه منتشر شده را ببینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جان فدا حجاب استایل رزمایش پویش جانفدا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Canada
|
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
63
50
پاسخ
به نظر من اصلا عجیب نبود. ما ایرانیها از اول هم اینطوری بودیم. هم بزن و برقص هم دعا و عبادت و همه اش به جای خودش. ایراد نگیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
درسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
10
53
پاسخ
جامعه در هر لحظه آکنده از سلایق مختلف، به قول شما استایل های متفاوت، عقاید متنوع، خصوصیات مخلتف و ... است. حتی یک نفر در زمان های مختلف متفاوت است. این در خلقت انسان ها است و قابل تغییر هم نیست. پس نباید انتظار داشت همه مثل هم و مانند استایل یک جریان خاص شوند و البته نشدنی است. با این حال نقد مؤدبانه و هوشمندانه خوب است اما اگر کسی با زور و فشار بخواهد بقیه را به مثل خودش تبدیل کند، یقینا با مقاومت و عکس العمل مخالف مواجه خواهد شد. هر چه فشار بیشتر، مقاومت و مخالفت بیشتر. این دقیقا پارادوکسی است که جریان سوپر انقلابی با آن مواجه شده اند و تحمل این همه تغییر در مدت زمان کوتاه را ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
21
پاسخ
زن با سه تا بچه رو من اینجوری دیدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
49
28
پاسخ
همه باید مثل شما باشن!!!!!!!!!!!!!!
حالا اینم این مدلی هست
همین که آمده و اسلحه دست گرفته جای تقدیر وتشکر داره
برای شما هم نیامده که منتظر نظر شما باشه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
7
50
پاسخ
کاملا موافقم خیلی ها دارن استفاده ابزاری می کنن از این جریانات
همون که میگن کی به کیه چطور زحمت مردم رو به باد میدن کیا با دوست پسراشون اومدن که میگه همه با دوست پسراشون میان
برا پول حاضرن هر کاری بکنند هر جا برن باید نظارت باشه اونی که با این همه عمل وارایش سنگین اومده استایل هم کرده معلومه قصدش فقط برا دیده شدن وپول بیشتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
8
37
پاسخ
قابل توجه مسئولین محترم
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
37
9
پاسخ
مهم نفس عمل و تو میدان بودن - بقیه حاشیه است برای معروف شدن افراد
ناشناس
|
Germany
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
11
46
پاسخ
شما هنوز اصل مطلب را نگرفتی بهمین دلیل به اینها می گویی مضر . آقا آنجور که می گویی نیست . اصل کلی این است . با ما باش هرچه خواهی باش .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
5
36
پاسخ
با نظرش موافقم
ناشناس
|
France
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
38
15
پاسخ
چقدر این بنده خدا حرف بی سر و ته زد، بی ربط، به تو چه ربطی داری چه کسی با چه عقیده ای جان فدا ایران
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