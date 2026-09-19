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کد خبر:۱۳۹۵۱۰۵
کد خبر:۱۳۹۵۱۰۵
3939 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

رفتار عجیب وزیر و معاونش که سوژه خنده شد

همزمان با اجرای پویش «یک روز بدون خودرو»، حضور وزیر نفت در مترو با حواشی همراه شده است. یک خبرنگار در واکنش به این اقدام نوشت که مسئولان برای «یک روز بدون خودرو» خودرو سوار نشدند، اما یک خودرو برای انتقال عکاس، فیلمبردار و خبرنگار اعزام شد تا این اقدام را ثبت و پوشش دهد. همزمان شرکت ملی گاز ویدیویی از سعید توکلی، مدیرعامل این شرکت، منتشر کرده که در آن او در حال دوچرخه‌سواری دیده می‌شود و روی تصاویر، آهنگ «دوست دارم زندگی رو» قرار گرفته و به شیوه‌ای تولید شده که حرکت معاون وزیر از حرکت وزیر هم نمایشی تر است! هر دو ویدیو را در کنار می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر ناترازی بنزین صرفه جویی محسن پاک نژاد سعید توکلی کمبود بنزین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
3
10
پاسخ
چقدر مردمی! به به ، خوشمان آمد!
علیرضا قربانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
12
پاسخ
جسارتا از درب منزل بدون خودرو رفتن سرکار یا از یک چهاراه قبل از ساختمان محل کارشون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
10
پاسخ
باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
14
پاسخ
بابا اینا دیگه کی هستن چقدر فیلمن
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
5
6
پاسخ
به نظر شما برای اطلاع رسانی و ترویج این فرهنگ باید چکار میکردند تا به مذاق شما هم خوش بیاید
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
6
پاسخ
فک میکنم اگر با خودرو می رفتن هزینش برا ملا وحیط زیست به مراتب کمتر بود
تیم هماهنگی تیم فیلمبرداری ورسانه تیم محافظین و.....
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