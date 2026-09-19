رفتار عجیب وزیر و معاونش که سوژه خنده شد

همزمان با اجرای پویش «یک روز بدون خودرو»، حضور وزیر نفت در مترو با حواشی همراه شده است. یک خبرنگار در واکنش به این اقدام نوشت که مسئولان برای «یک روز بدون خودرو» خودرو سوار نشدند، اما یک خودرو برای انتقال عکاس، فیلمبردار و خبرنگار اعزام شد تا این اقدام را ثبت و پوشش دهد. همزمان شرکت ملی گاز ویدیویی از سعید توکلی، مدیرعامل این شرکت، منتشر کرده که در آن او در حال دوچرخه‌سواری دیده می‌شود و روی تصاویر، آهنگ «دوست دارم زندگی رو» قرار گرفته و به شیوه‌ای تولید شده که حرکت معاون وزیر از حرکت وزیر هم نمایشی تر است! هر دو ویدیو را در کنار می‌بینید.