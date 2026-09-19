افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!

مهراب قاسم‌خانی یکی از نویسندگان سریال «پاورچین» یکی از دیالوگ‌های این سریال را فاش کرد که اسم رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا بوده است! به گفته او پس از آنکه مدیران وقت صداوسیما فهمیدند این دیالوگ اشاره به رابطه زناشویی دارد، این دیالوگ حذف شد! روایت قابل تامل قاسم خانی را می‌بینتید و می‌شنوید.