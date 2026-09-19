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افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!
مهراب قاسمخانی یکی از نویسندگان سریال «پاورچین» یکی از دیالوگهای این سریال را فاش کرد که اسم رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا بوده است! به گفته او پس از آنکه مدیران وقت صداوسیما فهمیدند این دیالوگ اشاره به رابطه زناشویی دارد، این دیالوگ حذف شد! روایت قابل تامل قاسم خانی را میبینتید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مهران مدیری ویدیو سحر زکریا پاورچین
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غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲۹
خب تبریک میگم بهتون بالاخره موفق شدید به فحشا بکشید جامعه رو. چه افتخاری هم میکنن!
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ناشناس| |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تیتر زشتی زدید
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ناشناس| |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس| |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
چه زشت این حرف ها که مسایل خصوصی هست اصلا نباید مطرح بشه
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ناشناس| |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
صدا و سیما استثنائا خوب کاری کرد که نذاشت این عبارت رو هم به هجو بکشید
چه فاجعه ای. اونم بیست سال پیس. باورم نمیشه اونموقع دغدغه قاسمخانی وارد کردن این شوخی جنسی تو سریال باشه. قببا باورم نمیشد . اما حالا باور میکنم افرادی هستن تو سینما و رسانه که عمدا جریانهای فحشا و تولسد محتوای فحشا رو مدیزیت میکنن زیرپوستی
کسانی که فکر میکنند با زدن تیترهای شبهه ناک خیلی خلاقیت به خرج دادند، بدانند و بدانند که همین عمل به ظاهر ساده ایشان بخاطر بردن آبروی یک شخص در جامعه روزی گریبانشان را خواهد گرفت. شاید آن روز روزی باشد که دیگر توبه و استغفار هم فایده نداشته باشد.
اگر بدونی تابناک که با این تیتر چه ضربه ای به نسل بعدی بازیگران و هنرمندان کشور زدی؟
چه بسیار خانواده هایی که فرزندانشون عاشق بازیگری و تئاتر و سینما هستند و الان به خاطر این تیتر شما در منزلشون جنگی برپاست و به موانعشون برای ورود به این حرفه افزوده شده.
چه بسیار خانواده هایی که فرزندانشون عاشق بازیگری و تئاتر و سینما هستند و الان به خاطر این تیتر شما در منزلشون جنگی برپاست و به موانعشون برای ورود به این حرفه افزوده شده.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس| |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹