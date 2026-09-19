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کد خبر:۱۳۹۵۱۰۳
کد خبر:۱۳۹۵۱۰۳
19613 بازدید
نظرات: ۲۹
نبض خبر

افشای رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا در پاورچین!

مهراب قاسم‌خانی یکی از نویسندگان سریال «پاورچین» یکی از دیالوگ‌های این سریال را فاش کرد که اسم رمز رابطه جنسی مهران مدیری و سحر زکریا بوده است! به گفته او پس از آنکه مدیران وقت صداوسیما فهمیدند این دیالوگ اشاره به رابطه زناشویی دارد، این دیالوگ حذف شد! روایت قابل تامل قاسم خانی را می‌بینتید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مهران مدیری ویدیو سحر زکریا پاورچین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
26
91
پاسخ
خب تبریک میگم بهتون بالاخره موفق شدید به فحشا بکشید جامعه رو. چه افتخاری هم میکنن!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
آقای قاسمخانی! گفتن این مطلب سخیف اونم بعد از بیست سال چه ضرورتی داشت؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
9
116
پاسخ
تیتر زشتی زدید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
واقعا خجالت آوره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
سخیف بود واقعا
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
13
81
پاسخ
چه زشت این حرف ها که مسایل خصوصی هست اصلا نباید مطرح بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Spain |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
مسایل خصوصی چیه طرف داشته از عمد برای رابطه جنسی توی جامعه کلمه می ساخته مثل کلمه پاچه خواری که معادل یه کلمه زشت هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
16
71
پاسخ
صدا و سیما استثنائا خوب کاری کرد که نذاشت این عبارت رو هم به هجو بکشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
6
71
پاسخ
این خبر ارزش هبری نداشت. چون زشت و قبح شکن هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
10
56
پاسخ
چه فاجعه ای. اونم بیست سال پیس. باورم نمیشه اونموقع دغدغه قاسمخانی وارد کردن این شوخی جنسی تو سریال باشه. قببا باورم نمیشد . اما حالا باور میکنم افرادی هستن تو سینما و رسانه که عمدا جریانهای فحشا و تولسد محتوای فحشا رو مدیزیت میکنن زیرپوستی
حاجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
12
54
پاسخ
کسانی که فکر میکنند با زدن تیترهای شبهه ناک خیلی خلاقیت به خرج دادند، بدانند و بدانند که همین عمل به ظاهر ساده ایشان بخاطر بردن آبروی یک شخص در جامعه روزی گریبانشان را خواهد گرفت. شاید آن روز روزی باشد که دیگر توبه و استغفار هم فایده نداشته باشد.
نیما پیراسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
13
34
پاسخ
اگر بدونی تابناک که با این تیتر چه ضربه ای به نسل بعدی بازیگران و هنرمندان کشور زدی؟
چه بسیار خانواده هایی که فرزندانشون عاشق بازیگری و تئاتر و سینما هستند و الان به خاطر این تیتر شما در منزلشون جنگی برپاست و به موانعشون برای ورود به این حرفه افزوده شده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
همه میدونن تو بازیگری چه خبره چطور شما نمیدونی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
بازیگری در طول تاریخش در ایران مسئله داشته. چطور نمی‌دونی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
6
48
پاسخ
اصلا هم خنده دار و جالب نبود و کاملا زشت و بی شرمانه بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
37
7
پاسخ
جالب بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
نه تنها جالب نبود بلکه بسیار بی‌شرمانه بود
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