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کد خبر:۱۳۹۵۱۰۲
کد خبر:۱۳۹۵۱۰۲
13984 بازدید
نظرات: ۲۸
نبض خبر

لاله مرزبان به ایران بازمی‌گردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید

لاله مرزبان، بازیگر سینما، در حاشیه جشنواره فیلم ونیز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشتش به ایران پس از بازی در فیلم «مراقب»، این سؤال را «مهم» دانست و درباره مسئولیت افراد در قبال آینده جامعه صحبت کرد. اظهارات عجیب این بازیگر که نشان می‌دهد هنوز درباره بازگشت به ایران تکلیفش مشخص نیست را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر لاله مرزبان پناهندگی فیلم مراقب ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
39
158
پاسخ
همچی حرف میزنه که انگار ما دکتر یا مهندس زن نداریم!! کاش مغز داشتی یه چیز بهترمیشدی.
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
54
118
پاسخ
این ادم ها را نباید به ایران راه داد کسی که وطن فروشه بره با شروران عالم که زن را می فروشند زندگی کنه .
واغعا نمیدونم در مورد این زن غیر ایرانی چی بگم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
بزرگوار اول برو املا و انشا تو قوی کن دیگه "واغعا" ننویسی!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
بزرگوار شما هم سعی کن ایرادگیر نباشی!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس محترم که به املا ایراد گرفته،از غلط املائی ناراحت شدی یا از حرف حساب؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
42
97
پاسخ
آخرش که چی، آمدیم و بهت اقامت خارج از کشور رو دادن، آخرش که می میری اون موقع میخواهی چطور جواب خون هایی که برای حفظ این کشور ریخته شد رو بدی
شاپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
31
91
پاسخ
حال روانی این نامرزبان جالب نیست.در رویا زندگی میکند.و معلوم است فرد بیسوادی است.این بیچاره فکر می کند در این موقعیت استراتژیک و اینهمه نفت و گاز، با شما کاری نخواهند داشت.امیدوارم به ایران برنگردد.مقصر رسانه های دیداری و شنیداری ایران هستند که افراد میهن دوست را بکار نمیگیرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
100
45
پاسخ
کاملا درست گفت هر کسی اندازه توانش مبارزه می کنه ایشون با ارائه ی نظرش ریسک بزرگی کرده و لایق قدردانیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
آره فقط کوچکی خودشو جار زده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
5
36
پاسخ
یعنی بر نمی گرده، کجاش عجیبه!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
به درک که بر نمی گرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
به جهنم که برنمی‌گرده. جای این افراد سبک مغز در ایران نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
23
26
پاسخ
فتبارک الله احسن الخالقین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
19
58
پاسخ
سوژه گیر نیاوردین دوباره از این موجودات خبر گذاشتین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
22
70
پاسخ
برا خودش باز پخش کنن نمیفهمه چی گفته یه مشت کلیشه را پشت هم ردیف کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
30
83
پاسخ
واقعاً شخصیت حقیری داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اختلال شخصیت داره. بهتره بره پیش روانشناس
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