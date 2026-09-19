نبض خبر
لاله مرزبان به ایران بازمیگردد؟ پاسخ عجیبش را بشنوید
لاله مرزبان، بازیگر سینما، در حاشیه جشنواره فیلم ونیز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشتش به ایران پس از بازی در فیلم «مراقب»، این سؤال را «مهم» دانست و درباره مسئولیت افراد در قبال آینده جامعه صحبت کرد. اظهارات عجیب این بازیگر که نشان میدهد هنوز درباره بازگشت به ایران تکلیفش مشخص نیست را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر لاله مرزبان پناهندگی فیلم مراقب ویدیو
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همچی حرف میزنه که انگار ما دکتر یا مهندس زن نداریم!! کاش مغز داشتی یه چیز بهترمیشدی.
این ادم ها را نباید به ایران راه داد کسی که وطن فروشه بره با شروران عالم که زن را می فروشند زندگی کنه .
واغعا نمیدونم در مورد این زن غیر ایرانی چی بگم
واغعا نمیدونم در مورد این زن غیر ایرانی چی بگم
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ناشناس| |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس| |
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس| |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
آخرش که چی، آمدیم و بهت اقامت خارج از کشور رو دادن، آخرش که می میری اون موقع میخواهی چطور جواب خون هایی که برای حفظ این کشور ریخته شد رو بدی
حال روانی این نامرزبان جالب نیست.در رویا زندگی میکند.و معلوم است فرد بیسوادی است.این بیچاره فکر می کند در این موقعیت استراتژیک و اینهمه نفت و گاز، با شما کاری نخواهند داشت.امیدوارم به ایران برنگردد.مقصر رسانه های دیداری و شنیداری ایران هستند که افراد میهن دوست را بکار نمیگیرند.
کاملا درست گفت هر کسی اندازه توانش مبارزه می کنه ایشون با ارائه ی نظرش ریسک بزرگی کرده و لایق قدردانیه
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ناشناس| |
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
یعنی بر نمی گرده، کجاش عجیبه!؟
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ناشناس| |
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
ناشناس| |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
برا خودش باز پخش کنن نمیفهمه چی گفته یه مشت کلیشه را پشت هم ردیف کرد