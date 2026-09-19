لاله مرزبان، بازیگر سینما، در حاشیه جشنواره فیلم ونیز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشتش به ایران پس از بازی در فیلم «مراقب»، این سؤال را «مهم» دانست و درباره مسئولیت افراد در قبال آینده جامعه صحبت کرد. اظهارات عجیب این بازیگر که نشان می‌دهد هنوز درباره بازگشت به ایران تکلیفش مشخص نیست را می‌بینید و می‌شنوید.